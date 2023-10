Zbourání Rákosníčkova hřiště na sídlišti Pod Lipou v Hořicích vyvolalo před týdnem vlnu nevole mezi místními rodiči i v zastupitelstvu. Rada města na základě dlouhodobých problémů s výtržníky a stížností obyvatel nedalekých bytovek rozhodla, že 10 let staré hřiště rozebere a zachovalé herní prvky přesune o 300 metrů dál na jiná hřiště. Hořická opozice v čele s Martinem Křovinou (ODS), Ivanem Stuchlíkem a Zdeňkem Lhotou (oba za STAN) napsala otevřený dopis hořické radnici, ve kterém požaduje vysvětlení a zařazení bodu Rákosníčkova hřiště na další jednání zastupitelstva.

"Žádáme vysvětlení, kdo a jakým zákonným způsobem vydal příkaz k likvidaci hřiště, a zda je připravená koncepce adekvátní náhrady tohoto hřiště. Pokud je na veřejných dětských hřištích problém s pořádkem (alkohol, drogy, agresivita, hluk), jak město plánuje tyto nešvary řešit? Pokud tyto problémy skutečně existují, nelze přece předpokládat, že se vyřeší zrušením hřiště. Jen se přesunou jinam," požadují ve vyjádření.

V pondělí dopoledne, necelý týden poté, co zbytky Rákosníčkova hřiště zmizely z plácku v centrální části sídliště Pod Lipou, informovala radnice na svém webu o dalším postupu a plánovaném osudu herních prvků. Hřišti, které si Hořičáci před deseti lety odhlasovali v soutěži společnosti Lidl, letos na jaře vypršela doba udržitelnosti a tím pádem stálo město před rozhodnutím, co s problémovým hřištěm bude dál.

Podle starosty Martina Poura totiž už několik let radnice a městská i státní policie v Hořicích řešila opakované stížnosti lidí žijících v bytovkách jen několik metrů od hřiště. Problémem však nebyl hluk, který při hraní vydávaly děti, ale časté konflikty, hlasité hádky a výtržnosti, ke kterým zde docházelo ve večerních hodinách mezi různými skupinkami výtržníků. Na hřišti se opakovaně nacházely také drogy a injekční stříkačky. Vše vyvrcholilo v posledních měsících, kdy měli obyvatelé nejbližšího domu vyhrožovat trestním oznámením, protože kvůli problémům začala klesat hodnota jejich nemovitosti. Z toho důvodu Rada města po konzultaci s Komisí prevence kriminality rozhodl hřiště zrušit, rozmontovat a průlezky opravit a instalovat na jiné hřiště poblíž.

Po demontování se podle vyjádření ředitele Sportovních zařízení města Hořice Petra Rückera zachovalé herní prvky nashromáždily v bývalém areálu SUS u bazénu, kde v následujících týdnech dojde k jejich renovaci. Poté budou umístěny na hřišti u hořického bazénu, které je od původního Rákosníčkova hřiště vzdáleno přibližně 300 metrů. "Toto místo bylo vybráno z důvodu malé vzdálenosti od původního hřiště a zároveň v daném místě nejsou obytné domy v bezprostřední blízkosti. Výhodou pro návštěvníky hřiště v areálu je jistě možnost využití WC v budově bazénu a možnost zakoupení drobného občerstvení. Areál bazénu pracuje, až na výjimky o vánočních svátcích, v režimu sedm dní v týdnu v čase od 7 (neděle 7,30) do 21 hodin, a je tedy předpoklad účinnějšího dohledu dodržování návštěvního řádu pracovníky SZMH v provozní době dětského hřiště," doplnil starosta Pour.

V první řadě nyní dojde k přípravám dopadových ploch, následně se vymění dožilé části prolézaček, především ošlapané překližkové podesty. Herní prvky by pak měly být instalovány ještě letos na podzim.

Precedens?

Ať už se však podařilo nalézt řešení sebelepší, podle kritiků není dostatečné. "Pořád je to tak, že jsme o jedno hřiště přišli," okomentoval situaci zastupitel Ivan Stuchlík.

Podle otevřeného dopisu zaslaného radnici vzniká zrušením hřiště nebezpečný precedens, který dává najevo, že místo řešení problému je lepší ustoupit a hřiště nebo jakékoliv jiné prostranství, kde se scházejí problémová individua, zlikvidovat. "Nikdo nezpochybňuje, že dětské hřiště může mít na své okolí rušivý vliv. Ale co dále? Budeme rušit lavičky na náměstí, kde se také koncentruje řada lidí? Budeme rušit autobusové nádraží, protože ani to nedokáže Městská policie adekvátně uhlídat? Budeme rušit další dětská hřiště? Většina z nich je v těsné blízkosti nějaké zástavby a jistě sem tam někoho ruší. Budeme omezovat přístup do Smetanových sadů? Budeme omezovat a likvidovat další venkovní sportování, kulturu či jiné společenské vyžití a venkovní aktivity?" podotýkají autoři dopisu.

Kritizují především nedostatečné vykomunikování celé situace s občany, kteří byli postaveni před hotovou věc až v okamžiku, kdy se po bývalém hřišti proháněl bagr. Na nejbližším jednání zastupitelstva si tak přejí celou záležitost znovu projednat a najít vhodné náhradní řešení, například vybudování náhradního hřiště ve vhodnější lokalitě poblíž.

Tomu se nebrání ani starosta, který sice považuje přesun herních prvků na hřiště u bazénu za nejlepší možné řešení, stavbu nového dětského hřiště ale nevyloučil. "Co se týče centrální části sídliště, tak město takový pozemek hledalo bohužel bez výsledku. Aby neomezoval nebo nezatěžoval okolní zástavbu. Pokud bude pozemek a dotčené okolní bytové domy dají souhlas, není problém v centrální části sídliště hřiště vybudovat," doplnil Pour v komentáři.