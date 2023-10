/FOTO, VIDEO/ Smutně a s naštváním sledují hořičtí rodiče bourání oblíbeného Rákosníčkova hřiště uprostřed hořického sídliště Pod Lipou. Místo hrajících si dětí se nyní po prostranství bývalého hřiště prohání bagry.

Ve večerních hodinách totiž hřiště podle prohlášení radnice a městské policie navštěvovali výtržníci, sousedé z okolních paneláků si neustále stěžovali na hluk a na hřišti strážníci opakovaně nacházeli drogy a injekční stříkačky. "Dlouho jsem za to hřiště bojoval, vyzkoušeli jsme všechna opatření a nakonec jsme rozhodli, že hřiště zrušíme a hrací prvky přesuneme jinam," vysvětluje starosta Martin Pour. Místní se ale bouří. Nebylo to nutné, zní z opozice.

Rákosníčkovo hřiště si Hořičáci v roce 2013 odhlasovali v soutěži společnosti Lidl a už na letní prázdniny téhož roku byly moderní hrací prvky v provozu. Kromě dětí a jejich rodičů si však v průběhu let hřiště oblíbila také mládež, která však svou hlasitou zábavou a častým výtržnictvím i ve večerních hodinách rozčilovala obyvatele těsně sousedících domů.

"K provozu toho konkrétního hřiště nám v posledních letech přišlo opravdu mnoho připomínek a stížností všech vlastníků bytových jednotek v sousedství. Scházela se tam různá individua, nacházeli jsme i injekční stříkačky, drogy, docházelo k rozbíjení oken přilehlých nemovitostí, ke konfliktům. Na místo vyjížděla městská i státní policie," popisuje starosta, s čím se vedení Hořic potýkalo v souvislosti s aktivitami na Rákosníčkově hřišti.

Podle Poura přijalo město za poslední roky několik opatření, která měla konfliktům v okolí hřiště zamezit. Instalovalo kamerový systém, na místě hlídkovali strážníci městské policie a někdy dokonce zaměstnanci Sportovních zařízení, která hřiště v Hořicích provozují. "Já tam ale nemůžu někoho nechat sedět 24 hodin denně," dodává starosta.

Na základě dlouhodobě špatné situace jednala letos v únoru Rada města o budoucnosti Rákosníčkova hřiště. Začátkem letošního roku totiž uplynulo povinných 10 let udržitelnosti. K problematice se vyjádřila také Komise prevence kriminality a verdikt zněl jasně. Ještě jedno poslední opatření, tedy úprava provozního řádu a po 19. hodině večer zamykání hřiště. Pokud to nezabere doporučila komide radnici hřiště zrušit a přesunout jinam.

Ani úprava otevírací doby ale nepomohla a podle starosty se situace ještě více vyhrotila. "Nešvary se děly dál, dokonce nastala kauza, kdy občané vyhrožovali žalobou, protože se kvůli konfliktům snižuje hodnota jejich bytových jednotek v sousedství hřiště. Proto když jsme na začátku podzimu opatřeno vyhodnotili, padlo razatní rozhodnutí provoz hřiště ukončit," dodává starosta.

Rodiče se bouří

Rozhodnutí Rady města se ale s pochopení občanů nesetkalo. Když na začátku tohoto týdne na prostranství dnes již bývalého Rákosníčkova hřiště přijely bagry a dělníci začali rozmontovávat herní prvky, informovalo město o rozhodnutí hřiště zrušit na webu. A nastala mela.

"Bylo rozhodnuto. Který inteligent rozhodl? My jsme jako děti dělali větší kravál a to přímo pod okny, kde jsme hráli různé hry, kluci se rvali, občas balón skončil kde neměl(občas i něco rozbil), večer se tam scházeli puberťáci a hulakali a přesto nikdo hřiště nerušil. Teď se zruší jedno hezké hřiště kvůli pár lidem. A kam si ty deti půjdou hrát," píše v reakci Hořičačka Lucie.

Další z komentujících Lenka zase žádá o přehodnocení rozhodnutí. "To nás opravdu mrzí, máme to hřiště moc rádi chodíme na nej pravidelně 10let, spojené se spoustou zážitku a zábavy. Prosíme ještě o zvážení opatření děti to dnes obrečely," dodává.

Odmítavě se ke zrušení hřiště staví také opozice. Deník oslovil zastupitele Martina Křovinu, který si myslí, že město neudělalo vše pro to, aby situaci vyřešilo a hřiště zachovalo. „Hořičáci se před lety semkli, aby město vyhrálo v soutěži a společnost Lidl zde toto hřiště vybudovala. Opravdu si nemyslím, že je postup radnice vůči všem těmto lidem fér. Pokud byl problém s hlukem, měl se řešit a vyřešit. Ale rozhodně ne tak, že místním dětem nenávratně sebereme nejlépe vybavené hřiště ve městě,“ míní.

O rozhodnutí se stejně jako ostatní dozvěděl až v momentě, kdy bylo hřiště rozebrané. „Muselo se to rozhodnout na radě, my jsme se sice na zastupitelstvu na jaře bavili o tom, že jsou na hřiště stížnosti, ale tehdy sám pan starosta řekl, že se nic rušit nebude,“ kroutí hlavou Křovina. „Postup, kdy hřiště už rozebírají bagry a teprve v ten moment to radnice oznámí lidem na Facebooku, mi přijde nešťastný. Takhle přeci nejde komunikovat,“ zlobí se.

Lidě převážně nadávají na to, že si děti nebudou mít kde hrát a brojí proti tomu, jakým způsobem radnice vyřešila oznámení o ukončení provozu hřiště. Mezi komentujícími se ale objevili i tací, kteří rozhodnutí města podporují. "Dost lidí tady křičí a nechápe proč, ale žádný z Vás asi nezažil konflikty, nadávání,sprostou mluvu a podobně co se zde za poslední dobu každodenně dělo. Jelikož bydlím bezprostředně u hřiště, tak mohu toto potvrdit, byl jsem svědkem několika těchto konfliktů i za asistence městské policie a to v odpoledních hodinách před očima svých dětí. Mé děti už na toto hřiště dlouhou dobu nechodí, jelikož ho převážně v letních měsících obsadili občané, kteří moc přizpůsobiví nejsou a doslova tam kempují do nočních hodin," vyjadřuje se Martin Prchala, který prý v blízkosti hřiště bydlí.

O oblíbené průlezky děti nepřijdou

Ve středu dopoledne rozmontovali zaměstnanci Technických služeb poslední herní prvky a bagrem zarovnali zbylý plácek mezi paneláky. Životnost a udržitelnost prolézaček sice uplynula letos na jaře, průběžnou údržbou se ale podařilo je zachovat a mohou sloužit děte i nadále. Stále funkční průlezky, budky a další herní prvky proto nepřijdou vniveč, ale budou přesunuty na jiná hřiště v docházkové vzdálenosti.

"Město Hořice má mnoho hřišť, třeba 16 nebo i víc, a nejbližší hřiště jsou 220 metrů od tohoto. Myslím, že je to velmi blízko, 300 metrů daleko jsou Sady, 220 bazén, hasičárna je 370 metrů daleko. A tam všechny ty prvky půjdou," vysvětluje starosta Pour.

