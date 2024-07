Potraviny Švamberk jsou na Hořicku pojmem, který i po dvaceti letech provozu v městečku s osmi a půl tisíci obyvateli úspěšně čelí hned třem supermarketům.

„Konkurence je velmi tvrdá. Z jedné strany na nás tlačí nadnárodní obchodní řetězce, z druhé malé obchody, většinou asijské večerky, a ze třetí strany internetové obchody. Když jsem se zamyslem, jak bude firma fungovat za deset let, jáká bude cesta vpřed, bylo jasné, že musíme něco vymyslet,“ říká k myšlence zavedení bezobslužného prodeje mimo standardní otevírací dobu zakladatel obchodu Jaroslav Švamberk. Inspiraci našel u sítě obchdů, který systém zavedl před dvěma lety: „Hned nás to zaujalo a řekl jsem si, že je to přesně ta věc, která by se nám líbila. Třeba v neděli nechceme mít otevřeno z principu, naši pracovníci si potřebují odpočinout, ale zákazníci chtějí chodit. Když tu něco v neděli přestavujeme, zkoušejí, jestli je otevřeno.“

Pro vstup do obchodu zákazník potřebuje mobilní telefon a aplikaci DoKapsy od ČSOB, která je zdarma. Po zvolení prodejny následuje autorizace pomocí bankovní identity a lidé získají QR kód, díky kterému se jim otevřou vstupní dveře.

„Myslím si, že je dobrá věc, jsem určitě pro. Stáhnu si aplikaci a budu to využívat. Jakmile přijede dcera na návštěvu, dáme se do toho. Ke Švamberkovi totiž chodím ráda, jsou tu příjemní lidé, výborné pečivo, dobré salámy. Nestalo se mi, že by tady bylo něco špatně. Do supermarketů také zajdu, ale tady je příjemnější atmosféra, taková rodinná. Hořice jsou malé, takže se všichni alespoň podle vidění známe,“ konstatuje před prodejnou Alena Krejčová.

Polibek jako oslava prvního nákupu

Zatímco první večer a noc přišlo asi deset zákazníků, v dalších dnech jich bylo okolo padesáti a Jaroslav Švamberk předpokládá, že se jejich počet bude nadále zvyšovat. Dosavadní provoz také naznačil, jací zákazníci budou novinku využívat.

„Kolem jedné hodiny v noci se tu stavil řidič dodávky a koupil si svačinu. Řada lidí dojíždí za prací, vstávají hodně brzy ráno a je to pro ně možnost si nakoupit sortiment, který na čerpacích stanicích nemají. Nemluvě o cenách. Přišla i paní v pyžamu a papučích a o půl jedné ráno si koupila máslo a housky. Odhaduji, že si po práci přišla nakoupit snídani. Zdravotní sestřička se přišla zeptat, jestli bude po sedmé večer k dostání pečivo. Ubezpečil jsme ji, že ano a zároveň jsem pochopil, že slouží do sedmi hodin. Přesně pro takovéto lidi to je určené,“ říká Jaroslav Švamberk, podle kterého je noční kontrola chování zákazníků prostřednictvím kamerového systému zábavnější než sledování fotbalu.

„Byla tu starší dvojice, která s první autorizací trochu bojovala. Nakonec se jim podařilo prodejnu otevřít, prohlédli si ji, něco si koupili a po odchodu si před ní vítězoslavně plácli a dali si pusu. Bylo to velmi hezké a roztomilé,“ vypráví s úsměvem Jaroslav Švamberk.

Kamery odhalí zloděje i výtržníky

Přestože lidé vědí, že si obchod otevírají bankovní identitou a v případě porušení všeobecných obchodních podmínek by se na ně přišlo, hned zpočátku přišel první incident.

„Mladík „zapomněl“ zaplatit, takže jsme další den dopoledne kontaktovali banku a zjistili jeho totožnost. Do dvaceti minut tady byl a zaplatil. Bylo to pro něho lepší řešení, než přes policii. Je na nás, jestli to řešíme sami nebo s policií, zatím jsme si vystačili s domluvou. Zákazníky v noci sledujeme a musím říct, že se chovají korektně. Když někdo zapomněl u pokladny košík, druhý ho uklidil. Myslím si, že si toho lidé váží. V noci se v těchto obchodech obecně lidé chovají slušně, ale výjimky se najdou. K tomu se váže historka z jižních Čech, kde do prodejny v noci přišli tři pánové v náladě, postavili na zem tři lahvová piva, vzali melouny a začali hrát kuželky. Udělali tam velký nepořádek. Následoval zákaz vstupu do bezobslužných prodejen, museli uhradit celou škodu a navíc pokutu,“ popisuje majitel prodejny Potraviny Švamberk, která je součástí maloobchodní družstevní sítě Eso market. Zároveň je jednou z největších provozoven v zemi, které bezobslužný nepřetržitý prodej mají. Další je budou podle všeho brzy následovat.

„Děláme to proto, abychom dlouhodobě přežili. Je to něco navíc, co můžeme lidem nabídnout, aby k nám přišli. Zajímám se o IT technologie a rád bych, abychom byli jakousi vlajkovou lodí a příkladem pro malé obce na Hořicku i Hradecku. Můžeme jim s tím pomoci. Malé obchody na venkově, které bývají ztrátové, mohou být zcela bezobslužné, což ušetří nemalé náklady na prodavače,“ líčí Jaroslav Švamberk, který se podle svých slov spolu s kolegy vždy snažil jít s dobou.

Pekárna v protiatomovém krytu

Před zhruba patnácti lety tak byli jedni z prvních, kdo začal v prodejně vařit kávu a nabízet ji zákazníkům. Následovaly další inovace i zřízení vlastní pekárny.

„Lidé byli nejprve trochu vyděšení a divili se, že k nákupu dostávají kafe zdarma. Hned zpočátku, před dvaceti lety, jsme pořídili automat na výkup lahví, což v té době také nebylo úplně obvyklé. Stačí si vzpomenout na film Vratné lahve. Když se v Hořicích otvíral další supermarket, říkali jsme si, že na dumpingové ceny sice nedokážeme úplně reagovat, ale můžeme pro zákazníky vymyslet něco jiného. Tak jsme vybudovali malou pekárnu s velkým důrazem na kvalitu. Standardní prodejna má obrat pečiva do patnácti procent, u nás je to přes dvacet procent. To svědčí o tom, že to lidi opravdu láká a je to pro ně zajímavé,“ popisuje Jaroslav Švamberk.

Celkové náklady na nový systém činily zhruba jeden a půl milionu korun. Pokud půjde vše podle předpokladů a tržby díky němu vzrostou pět až deset procent, mohla by být návratnost okolo tří let. Dodavatelem pokladního a skladového software je plzeňská společnost P.V.A. systems, se kterou firma z Hořic spolupracuje. Další inovace budou pokračovat.

close info Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal zoom_in Jaroslav Švamberk „Některé jejich novinky u nás testujeme. Nyní budeme například učit pokladny, aby poznaly nejen ovoce a zeleninu, ale také pečivo. V budoucnu tam zákazník položí sáček s rohlíky a nebude to muset hledat. Připravujeme také kamerový systém na umělou inteligenci, která vyhodnotí rizikové chování zákazníků. Dnes ho obsluhuje pracovník bezpečnostní agentury, v budoucnu to nebude třeba,“ konstatuje Jaroslav Švamberk.

Kolem jeho prodejny vpodvečer, krátce před zavřením v rímci klasické otevírací doby prochází čtveřice seniorek a baví se o čerstvě zavedené novince.

„My jsme vrstevnice a shodujeme se v tom, že je to spíše pro mladé. My jsme zvyklé o víkendech nenakupovat a v noci už vůbec ne. Jinak je to ale šikovný nápad a dobrá služba,“ říká jedna z nich.

Po krátké diskuzi však dámy připouštějí, že samoobsluhu možná přece jen využijí. O způsobu, jak začít již vědí.

„Jde o to, aby nám to někdo na tom mobilu ukázal. Jsme zvědavé, tak to vyzkoušíme, a potom uvidíme, jestli to budeme využívat,“ zamýšlí se další ze skupinky a ostatní přitakávají.

Spolu s pekárnou a brigádníky dávají Potraviny Švamberk práci 27 lidem a obchod v centru Hořic přivítá denně zhruba 750 zákazníků, před Vánocemi a Velikonocemi to bývá až 1200 lidí.