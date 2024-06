Pracovníci Technických služeb Hořice na pokyn vedení radnice během posledních několika týdnů postupně pracně zplanýrovali část doposud nevyužitého, spíše zarostlého rozsáhlého pozemku za Domovem pro seniory.

Hořice připravují pozemek pro umístění soch ze symposií | Foto: Město Hořice

Parcela plynule navazuje na pozemky, kde se již nachází sochařský park U Sv. Josefa. Na něm jsou natrvalo umístěny více než čtyři desítky plastik ze symposií sochařů, které proběhly po roce 2000 a v průběhu doby se staly i díky páteřní cyklostezce turistickou atrakcí.

„Naším vytčeným cílem je připravit zatím aspoň tento konkrétní pozemek pro umístění dalších plastik, které vznikly po roce 2012 a jsou doposud složeny na okraji parku, jinými slovy čekají teprve na své vhodné definitivní umístění. Město je připraveno se na tom po řadě diskuzí podílet, nicméně tyto deponované sochy jsou stále ve vlastnictví Spolku hořického sochařského symposia. Vítáme, pokud spolek navrhne konkrétní sochy na místa, kam by se daly umístit a jsme připraveni na tom technicky i odbornými stanovisky našich specialistů spolupracovat," popisuje záměr radnice místostarosta města Pavel Bičiště.

Od loňského roku došlo k několika jednáním mezi městem a představiteli spolku, na kterém se řešila historie posledních několika symposií a hledala cesta k vhodnému a krajinářsky citlivému umístění zbývajících více než dvaceti plastik. „Společným záměrem města i spolku je samozřejmě najít shodu, bude-li jí i díky přípravě tohoto pozemku dosaženo, snad již letos by po mnoha letech mohlo dojít k instalaci prvních několika soch. Cesta by to měla být postupná, závěrečné slavnostní předání by se mohlo navíc stát příležitostí k uspořádání zajímavého happeningu," věří Bičiště.