Město Hořice na svých webových stránkách zareagovalo na nejistotu a řadu dotazů místních obyvatel, jak nakládat s použitými rouškami a respirátory.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Stanovisko Státního zdravotního ústavu a ministerstva životního prostředí říká jasně - domácnosti v karanténě nebo s potvrzeným onemocněním COVID-19 by měly svůj veškerý odpad včetně použitých roušek a kapesníků ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.“