Hned dvě zajímavé akce na sebe navážou v pátek v hořických Smetanových sadech.

Hořické Smetanovy sady. | Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Od 9 do 14 hodin se tu koná SochART - workshopy s podtitulem Barevný svět, jejichž cílem je prostřednictvím výtvarného, hudebního a dramatického vyjadřování zprostředkovat dětem a žákům základních a středních škol fenomény kultury sedmdesátých let. Program směřuje do oblasti výtvarné i hudební výchovy a anglického jazyka.