Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) staví od konce března v Hořicích nový kruhový objezd. Vzniká na silnici I/35 a bude sloužit jako napojení na dálnici D35. Hotový má být do poloviny června letošního roku. Úplně uzavřená je kvůli tomu silnice II/300 v ulici Antonína Rudla a kvůli nárůstu dopravní zátěže řídí dopravu na křižovatce u Batalionu ve třech směrech semafory. Ve městě vznikla i další dopravní omezení.

ŘSD zahájilo v Hořicích stavbu kruhového objezdu na silnici I/35. | Video: Deník/Jan Braun

„Úprava průjezdního profilu na silnici I/35 v šíři 6 metrů byla vyžádána Policií ČR namísto předpokládaného kyvadlového provozu do doby, do které to umožní stavební práce. Předpokládáme, že to bude maximálně 14 dní. Řidiči sice musí jet pomaleji, ale jedou bez směrového omezení a doprava je tak plynulá a bez kolon,“ vysvětlila situaci Petra Drkulová, mluvčí krajské Správy ŘSD.

„Výstavba kruhového objezdu je naplánovaná do 17. června letošního roku. Různá dopravní omezení na silnicích v okolí Hořic však budou trvat v podstatě až do termínu ukončení stavby dálnice D35, tedy do 23. prosince 2025. To bude mít za následek zvýšení intenzity dopravy ve městě,“ upozornil starosta Hořic Martin Pour.

„Omezení jsou naplánovaná na několik etap podle harmonogramu, který de facto neznáme, neboť se stále mění a upravuje. Na posledním setkání se starosty, investorem a zhotovitelem zaznělo, že vlastně není možné přesně dopředu stanovit termíny. Musím říct, že dost okolních starostů je velmi rozzlobených,“ dodal Pour.