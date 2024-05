/FOTO, VIDEO/ Dáška, Grizzly, Potoky. Tak se jmenují tři nové terénní stezky pro horská kola, které vyrostly v lese u Hořic. Bikeři se na nich poprvé projeli v pátek. Tři traily mají celkovou délku 3,7 km. Vybudovala je jičínská firma Dirty Parks, která se specializuje na výstavbu trailů, pumptracků a bike parků. Za jejich výstavbu zaplatí Hořice zhruba pět milionů korun.

Slavnostní otevření hořických trailů. | Video: Deník/Jan Braun

„Stavba trailů začala hned první týden v lednu v nepříliš příznivých klimatických podmínkách, kdy se mráz střídal s oblevou, blátem a spoustou vody. Byl to složitý úkol, stihnout postavit 4 kilometry tratí do konce dubna, abychom vše zvládli v požadované kvalitě,“ uvedl Tomáš Kudrnáč, jednatel společnosti Dirty Parks. „Stavíme tak, aby tratě byly co nejzábavnější, kreativní, ale zároveň bezpečné a určené pro širokou veřejnost,“ dodal.

„Výstavbu trailů jsme vysoutěžili za 5,5 milionu včetně DPH, ale výsledná částka bude o něco nižší,“ řekl starosta Hořic Martin Pour. Projekt Traily Hořice si vyžádal změnu územního plánu, jedná se o příměstský les. Celkově je vyprojektovaných zhruba 7,5 km tratí. Hotová je polovina.

Ještě před výstavbou druhé etapy ale chce město postavit pumptrack vedle sběrného dvora. „Nejdříve vyzkoušíme, jak bude fungovat provoz a údržba dokončených trailových tratí. Na příští rok plánujeme dva ovály pumptracku vedle sběrného dvora,“ sdělil starosta Hořic.

Stezky pro horská kola vznikly v lese v oblasti Dachov. Dvě z nich mají start v Kudrnáčově zatáčce pod autokempem u trati slavného motocyklového podniku a míří směrem ke koupališti. Třetí vede od studánky Kalíšek na konec trailů poblíž údolí řeky Bystřice. „Kopec má hodně pramenů, o to byla výstavba komplikovanější. Všechny traily jsou s vápencovým povrchem. Pokud by na přírodní hliněný povrch zapršelo, nedalo by se na něm jezdit. Vápencová drť naopak pojme hodně vody a povrch zůstává hladký, pevný a rychlý,“ vysvětlil Tomáš Kudrnáč.

Modré traily Dáška a Potoky jsou vhodné i pro začátečníky a jedná se o tratě s rychlým vápencovým povrchem. Trail Dáška je možné si zpestřit krátkou skill zónou s lávkami na balanc. Červený trail Grizzly je určený pro zdatnější jezdce. Nabízí větší dobrodružství v podobě členitého terénu, skoků, vln a klopených zatáček různých tvarů a velikostí.

Další trailové tratě staví jičínská firma Dirty Parks na sjezdovce v Areálu Mladé Buky na Trutnovsku, otvírat se mají 29. června.

Traily Hořice

Dáška trail. Měří 1800 metrů a jmenuje se podle místního vyhlášeného přírodního koupaliště Dachova, kterému místní neřeknou jinak než Dáška. Je to nejdelší a zároveň nejlehčí trail označený modrou barvou, vhodný také pro začátečníky a děti. Při sjezdu čeká aktéry mnoho menších skoků, vln a klopených zatáček. Nabízí i technickou skill zónu, v níž si ověří, jakou mají rovnováhu a jak své kolo ovládají.

Potoky trail. Měří 810 metrů. Vede od studánky Kalíšek na konec trailů poblíž údolí řeky Bystřice. Nástupní místo plynule navazuje na dojezdy trailů Dáška a Grizzly. Ve spodní části je sekce menších skoků, které lze i bezpečně projet. Potoky trail přináší velkou porci zábavy v lehké až středně těžké obtížnosti.

Grizzly trail. Měří 1074 metrů a má střední obtížnost. Trampská osada Grey Grizzly stála ve 30. letech 20. století za vznikem mnoha soutěží a sportovních oddílů v Hořicích. Grey Grizzly závodili nejen v cyklistice, ale hráli také lední hokej a dokonce byli u zrodu slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla. Zkušení jezdci najdou na tomto trailu nejednu skokankou výzvu. Nabízí větší dobrodružství v podobě členitého terénu, skoků, vln a klopených zatáček různých tvarů a velikostí.