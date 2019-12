/FOTO/ U Hořic na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Jičínem už roste nový most. Původní železobetonový nechalo Ředitelství silnic a dálnic ČR zbourat kvůli jeho nevyhovujícímu technickému stavu.

Rekonstrukce mostu v Hořicích. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Do příštího podzimu má být hotový nový most za 230 milionů se 165 nosníky. V první etapě bylo zabudováno 55 nosníků. Stavební práce však budou v nadcházejících zimních měsících omezeny. Provoz ze silnice I/35 je sveden na objízdnou trasu do Hořic Táboritskou a Husovou ulicí.