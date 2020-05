Městské muzeum Hořice a Masarykova věž samostatnosti otevřou svoje brány pro veřejnost v úterý 12. května. Aktuálně je ve Štorchově síni hořického muzea nainstalována výstava Fenomén Igráček.

Paradoxně v den, kdy byla expozice připravena k otevření, byla vyhlášena koronavirová karanténa. Naštěstí je přehlídka slavných figurek, která potěší především nejmenší návštěvníky a jejich rodiče, k vidění v prodlouženém termínu.

„Podařilo se nám posunout výpůjčku výstavy do konce května, jinak měla trvat jen do Velikonoc,“ vysvětluje Oldřiška Tomíčková z hořického muzea, které bude přístupné podle běžné otevírací doby. Počet osob bude limitována do počtu dvaceti.

Výstava Fenomén Igráček dokumentuje více než čtyřicetiletou historii slavné figurky, která v posledních letech doznala i drobných obměn a nových profesí. Zajímavostí jsou figurky Napoleonova kuchaře a paní Líčkové, hrdinů legendy o Hořické trubičce.

Pro děti bude zpřístupněna v Jičíně i Galerie Radka Pilaře, po 11. květnu zatím vždy jen o víkendech.