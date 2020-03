Z důvodů malého zájmu rodičů o umístění dětí v hořické Mateřské škole, Husova 2166 je od úterý 24. března zařízení uzavřeno.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Zahájení běžného provozu ve všech školkách v Hořicích je předběžně naplánováno na 1. dubna, a to podle počtu přihlášených dětí. Jejich nástup do školek mohou rodiče hlásit do 30. března na tyto kontakty: