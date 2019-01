Hořice – Zastupitelé města se už dohodli, kde získají peníze na koupi zdejšího zámku, který jim za deset milionů korun nabízí Lesy ČR. Hořičtí si vezmou úvěr a sumu uhradí během deseti let splátkami.

První ročník akce Zámek žije! v Hořicích. | Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Ne všichni přítomní ale s tímto způsobem financování souhlasili. „Musíme si uvědomit, že se nejedná o jednorázovou investici. Bude to pro město jistě nemalá finanční zátěž," řekla na pondělní schůzi členka zastupitelstva Sabina Filáková.

Debatu však starosta Aleš Svoboda uzavřel s tím, že zámek se město rozhodlo jednou koupit a teď už je jen nutné se domluvit, jak bude nákup financován. Koupi zámku odsouhlasilo zastupitelstvo letos v březnu těsnou většinou jedenácti hlasů oproti deseti, nyní hledalo potřebné peníze. Už ale na začátku projednávání tohoto bodu Svoboda vyvrátil, že by pro Hořice byl úvěr těžkým břemenem.

„Vzhledem k tomu, že finanční situace města je momentálně stabilní, myslím si, že městský rozpočet to nezatíží. Jsem si jist, že město půjčku zvládne splácet a budeme tak moci koupi řešit okamžitě," řekl k rozhodnutí první muž hořické radnice.

EMOCE

Celou záležitost od začátku provází velké emoce. Samotné schvalování koupě provázela v březnu dvou a půlhodinová diskuze, kde dostali slovo i hořičtí obyvatelé. Jednání se zúčastnil také profesor dějepisu státního gymnázia v Hořicích Jan Tomíček.

Jan Tomíček upozornil na významnost zámku pro město. „Musíme si samozřejmě uvědomit, že nejednáme o jakékoli budově ve městě, ale o budově s popisným číslem jedna," zaznělo tehdy na zastupitelstvu z jeho úst.

Tomíček poukázal i na bohatou kulturní historii Hořic. Podle jeho slov je velká škoda, že se město nechlubí svým dědictvím a pýchou, která se nachází mimo jiné v tradičních trubičkách, nebo také v motocyklovém závodu Tři sta zatáček Gustava Havla.

„Při neexistenci těchto expozic se nemůžeme divit, že návštěvníci do muzea nezavítají a že je neláká ani návštěva města," dodal tehdy na jednání Tomíček.



Pokud by šlo vše podle plánu, smlouvu s nynějším majitelem zámku by město mělo podepsat na konci letošního roku. Lesy České republiky by pak objekt měly opustit v listopadu.



K jakým účelům budou Hořice zámek využívat zatím není zcela jasné. „Velký vliv na to bude mít výsledek dotačního programu Cesta kamene. Podle toho, jak zde dopadneme, se budeme rozhodovat, co se zámkem dál," řekl Aleš Svoboda.

CESTA KAMENE

Cesta kamene je Česko-polský projekt, jehož hlavní myšlenkou je propojení Hořic s polským městem Strzegomem a záměrem je i kompletní rekonstrukce hořického muzea.



Už v sobotu se ale na zámku konala první velká akce s názvem ZÁMEK ŽIJE, jejíž hlavním účelem bylo ukázat široké věřenosti, jak úžasné prostory se zde nachází.

HISTORIE

Hořický zámek byl vystavěný rodem Smiřických ze Smiřic zřejmě koncem 16. století, po požáru v polovině 18. století byl barokně přebudován.

Poslední šlechtický majitel Petr Strozzi vyjádřil ve své poslední vůli přání, aby zámek sloužil pro veřejné účely. Od začátku 18. století zde fungovala například invalidovna, úřadovny hořického panství, archiv nebo škola.