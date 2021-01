Miletínský starosta Miroslav Nosek zaevidoval zájemce hned v pátek, ani jednoho se mu ovšem nepodařilo do očkovacího centra objednat. Všechny termíny byly plné. Nejbližší centrum v jičínské nemocnici začne s očkováním nejdříve koncem ledna, nyní očkuje zdravotníky. V Hradci Králové má centrální evidence pár termínů volných, ale od Miletína je to pro místní daleko. Dvůr Králové má rovněž obsazeno. Starosta poukazuje na fakt, že lidé mají být o termínu zpětně informováni, což se ovšem neděje.

Takže Miroslav Nosek tráví nespočet hodin pátrací akcí, zda v registru nepřibyly volné očkovací časy. Město navíc seniory za očkování dopraví, což je v současném systému další horor, a to pokud bude mít každý senior rozdílný termín. Vzhledem k riziku přenosu covidu i k rizikové skupině očkovaných by bylo rozhodně přijatelnější, kdyby do terénu vyjížděly očkovací mobilní týmy. Rozhodně každý starosta bude schopný zajistit pro vakcinaci vhodné prostory, domluvit se sousedními obcemi, aby byl tým plně využitý.

A nebo očkování svěřit obvodním lékařům. To je schůdná cesta a nejméně riziková cesta pro všechny, pokud tedy bude v České republice dostatek vakcíny. Podle Chytré karantény na Twitteru bylo v pondělí zaregistrováno 159,3 tisíce seniorů, termín má pouze přes 51 tisíc z nich. Pro seniory je to stresující. Centrální očkovací registr je další sousto, které zůstalo vládě viset v krku.