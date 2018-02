Hokejoví fanoušci v pivnici sledovali neúspěšné semifinále

Jičín - Kamarádi Josef a Karel z Lázní Bělohradu si odskočili sledovat hokejový zápas Česko – Rusko do jičínské pivnice Batalion. Ke konci zápasu tu panovala trošku prudérní atmosféra. Fandové se nechtějí nechat fotit, ale komentář k žhavému tématu nám dávají.

Hokejoví fanoušci v jičínské pivnici BatalionFoto: DENÍK/Iva Kovářová

„Už byl úspěch, že jsme porazili Amíky, je to hezký, že jsme se dostali až tak daleko,“ shodují se oba a nad výkonem našich hokejistů hůl nelámou.

Sledují je od prvního vystoupení na olympiádě. „Dnes se asi snažili, táhli to, ale přesilovky nic moc,“ hodnotí Karel. Josef chválí jejich výkony jako výborné. „Škoda, že neproměnili šance, byli jsme hodně zbrklí. Mohlo to dopadnout o hodně hůř nebo i líp. Ale snažili se. Síly byly vyrovnané, možná, že jsme na tom byli i líp, “ polemizuje Josef. Ale Karel oponuje. „To bych neřek.“

„Je to každopádně škoda, zklamání tam je, ale že by jsme byli smutní, tak to ne. Je to hezké, že jsem tak zabojovali,“ shodují se kamarádi nad půllitrem piva. Ostatní v pivnici ještě diskutují nad výsledkem, někteří po zápase ihned zklamaně odcházejí.