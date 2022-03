Podle Pavla Vrbického, který pirátskou sbírku v Hradci koordinuje, je potřeba před přinesením materiálu sledovat web a ujistit se, co všechno je potřeba a co naopak už dobrovolníci nepřijmou. "Dokud neodvezeme deky, které se nám nashromáždily, nevejdeme se s ničím jiným," vysvětluje, jak to s těmi přikrývkami je. Vzápětí nadšeně vítá dovážku z hradecké tiskárny Dukase. Na pomoc uprchlíkům se rozhodli věnovat 600 kusů bezoplachových dezinfekčních gelů v celkové hodnotě 60 tisíc korun. "Napadlo nás, že při čekání na hranicích to s hygienou a možností si umýt ruce nebude nic moc," říkají.

Mezitím do dodávky zaparkované na chodníku ukrajinsky mluvící muži všemi silami cpou co nejvíce potřebných věcí. Za pár minut vyrážejí směr Ukrajina.

Hudbou proti válce. Na Jičínsku se chystají koncerty na podporu Ukrajiny

V úterý odpoledne se sbírka materiálu uskutečnila také v Jičíně. Matěj Břeský se svým nadačním fondem Tembo vyhlásil, že s přáteli vyráží ve čtyřech dodávkách na hranice, v centru Jičína tak uspořádali sbírku. Vítali všechno - deky, spacáky, zdravotnické potřeby, peníze na benzín i svačinky na cestu. "Ale nezlobte se prosím, pokud od vás už některou pomoc nepřijmu," upozornil dopředu Matěj. Zkušený záchranář má vše domluvené dopředu, zpátky poveze předem domluvené uprchlíky a prostor ve čtyřech autech je omezený. Po sbírce vyrazily z Jičína tři auta přímo k hranicím, jedno odvezlo sebraný materiál do skladu v Břeclavi.

Materiálních sbírek se po celém Královéhradeckém kraji pořádá mnoho. Vlastní mají humanitární organizace, radnice, hnutí i soukromníci. Podle ředitele Oblastní charity v Jičíně Davida Rejlka je důležité, aby byla pomoc především cílená a organizovaná. "Prosíme, nejezděte na Ukrajinu s humanitární pomocí ani pro uprchlíky živelně a bezcílně. Způsobuje to velký chaos. Pokud něco takového chcete udělat, připojte se ke sbírce velké humanitární organizace, která ví co a jak," prosí všechny, kteří se chtějí zapojit. První dvoudenní sbírka materiálu v Oblastní charitě Jičín se uskuteční ve středu 2. a ve čtvrtek 3. března na jičínském autobusovém nádraží.

Stojíme za Ukrajinou: Odpůrci války se sešli na Valdštejnově náměstí v Jičíně

Do pomoci se zapojují i další organizace. Člověk v tísni otevřel účet, na který mohou lidé posílat peníze. Materiál nakupuje podle potřeby po velkých paletách a posílá jej na Ukrajinu. V pomoci pokračuje také Červený kříž, který je v pomoci na východě činný už od začátku konfliktu v roce 2014. Jičínská pobočka koordinuje aktivity ČČK po celém kraji, i oni ovšem vyzývají především ke klidu a důslednému sledování aktuálních potřeb. "Nechceme, aby to dopadlo jako loni při tornádu, kdy byli lidé skvělí a solidární, ale často se neřídili pokyny organizací a vytvářeli na místě chaos. Pak je to bohužel zbytečné plýtvání silami a prostředky dárců," uvedla ředitelka jičínského ČČK Marcela Harbichová. V Jičíně sbírá ČČK zdravotnický materiál do traumabalíčků každou středu od 9 do 18 hodin na pracovišti ve Vrchlického ulici.

Podle Davida Rejlka se lidé nemusí bát, pomoc na Ukrajinu míří. To také před centrem hradeckých Pirátů dokazuje hlasité bouchnutí dveří dodávky. Poslední fotka s po střechu naloženým autem a přání hodně štěstí, než řidič a jeho spolujezdkyně nasednou a vyrazí do tmy vstříc ukrajinským hranicím.

FOTO: Bez zabijačky, zato s pojízdnou udírnou Masopust se vrátil do Pecky

Kde na Jičínsku darovat materiál?

Oblastní charita Jičín: 2.-3. března, 8-18 hodin, autobusové nádraží (seznam na webu)

ČČK OS Jičín: každou středu, 9-18 hodin, Vrchlického 824 (zdravotnický materiál)

Lázně Bělohrad: pondělí a středa vždy 8-11 a 13-17 hodin, hasičská zbrojnice v Prostřední Nové Vsi (seznam na webu města)

Hořice: 1.-3. března, 14-18 hodin, hořický zámek (vojenský materiál, hygienické potřeby, zdravotnické potřeby, potraviny, elektro)

Benefiční koncerty:

Jičín - 3. března od 18 hodin, Valdštejnovo náměstí - kapela Brnkačka

Jičín - 10. března, Masarykovo divadlo - žáci ZUŠ

Nová Paka: 12. března od 14 do noci , MKS - festival Hudbou proti válce

Víte o dalších? Pořádáte vlastní? Dejte nám vědět na FB nebo na e-mail katerina.chladkova@denik.cz.