Budova kostela, která je od roku 1958 památkově chráněná, patří Římskokatolické farnosti - arciděkanství Jičín. Věžní hodiny ale vlastní město Jičín a tím pádem také zodpovídá za jejich opravu a fungování. "Není na tom nic neobvyklého. Ve spoustě měst a obcí to tak bylo už v minulosti, že budova třeba patřila církvi, ale hodiny byly městské," vysvětlil místostarosta Jičína Petr Hamáček.

Po dohodě s Radou města, kterou uzavřeli na jaře letošního roku, se restaurování hodin ujme významný akademický sochař Petr Skála. Radní s ním sepsali smlouvu o dílo a zároveň schválili výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. "V tomto oboru totiž prakticky neexistuje konkurence," vysvětlil výjimku mluvčí města Jan Jireš.

Petr Skála pochází z Poděbradska a zaměřuje se právě na opravy a udržování věžních hodin. Zároveň v tomto oboru působí jako soudní znalec. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří například funkce takzvaného orlojníka Staroměstského orloje v Praze. "Pan Skála si na opravu jičínských věžních hodin vyhradil čas už v roce 2022, což svědčí o prestiži našeho města," doplnil Jireš.

Práce by měly být hotové za rok, tedy do listopadu 2022. Sochař zrestauruje jednotlivé součásti mechanismu - věžní hodinový stroj, systém pohonu stroje závažími, ručkové stroje ciferníků, systém převodu točivého momentu k ručkovým strojům ciferníků, systém odbíjení a podstavce hodin. Kromě toho se ale Petr Skála specializuje také na modernizaci složitých historických mechanismů. Zhotoví elektrické natahovací zařízení a elektronické synchronizační zařízení. Hodiny tak budou přijímat rádiový signál. ""V minulosti byly hodiny výborné. Nicméně bylo třeba je každý den seřizovat a natahovat, takže kostelník musel vylézt na věž a ručně je natáhnout. To bude nově plně automatizované," uvedl Hamáček. O opravě hodin se nemluví poprvé, bylo ale potřeba počkat, než bude dokončena rekonstrukce věže. Hodinový stroj je totiž velmi citlivý na prach.

Kostel svatého Ignáce z Loyoly je nejstarší sakrální stavbou v Jičíně. Jeho základy byly pravděpodobně položeny spolu se základy města. Původně byl zasvěcen svatému Jakubovi, to se ale změnilo v roce 1623, kdy panství převzal Albrecht z Valdštejna. Budova je postavená ve slohu vrcholné gotiky, pyšní se ale také renesančními a barokními doplňky, které kostel získal při rekonstrukcích po ničivých požárech. Přestože kostel nadále zůstává v majetku církve, město Jičín se na financování jeho rekonstrukce dlouhodobě podílí. Proti štědrému přispívání na opravy kostela se v minulosti ohradili někteří tehdejší zastupitelé. Podle bývalého starosty Jičína Jiřího Lišky se tím ale město podílí na rozvoji kultury a infrastruktury. „Kostely jsou důležitou součástí města, považuji je za vizitku každé obce. Tvoří důležitou část infrastruktury a kulturního života ve městě," vysvětlil postoj města Liška už v roce 2014.