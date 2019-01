Brada Rybníček – Mladí hasiči z Brad – Rybníčku (na vloženém snímku) jsou v současné době respektovanými soupeři a uznávaným týmem v rámci republiky. Vloni dosáhli na mistrovství republiky Plamen v Praze svého historicky nejlepšího výsledku. Stali se vicemistry ČR v celkovém hodnocení a v závodě hasičské všestrannosti a mistry republiky v požárním útoku.

Hasiči z Brad - Rybníčku. | Foto: Věra Nutilová

„Moc jsem dětem věřil, je to skvělá a jednolitá parta, mají v sobě neuvěřitelnou svědomitost a cílevědomost," říká vedoucí Pavel Válek.



V loňském roce se mladí hasiči zúčastnili téměř dvacítky soutěží, což jsou „nezaplatitelné tréninky" pro vyšší kola jako stvořené. Bodovali opět v seriálu soutěží O dráčka Soptíka v sousedním okrese Semily, vyhráli jej potřetí v řadě. Navíc si přisvojili titul „Král požárního útoku". Úspěchů byla celá řada, vyhráli Podkrkonošský pohár, projeli všechny soutěže v okrese Jičín a Hradec Králové a bodovali několikrát ve středních Čechách.



Úspěchy družstva

„Velkým úspěchem pro nás bylo druhé místo na největší soutěži ČR v nočním požárním útoku v Bochoři u Přerova, sjelo se tam 99 družstev a my vybojovali časem 13.25 sec. druhé místo," připomněl Pavel Válek a pokračoval. „Víte, my jsme opravdu nadšenci, stihneme někdy i tři soutěže stylem přijet – vybojovat – odjet, a děti to nesmírně baví. Plníme si svoje sny, zúročujeme tvrdou přípravu, a tím nejlepším způsobem jsme zakončili působení v dětské kategorii, protože většina mladých hasičů přechází do kategorie dorostu," upřesnil vedoucí.



Oblíbená široko daleko je soutěž O vodníčka z Rybníčka, kterou před sedmi lety vymysleli. Neobejde se samozřejmě bez účasti hastrmana, vasrmana, basrmana tedy vodního muže. Na podzim soutěžili v Závodu hasičské všestrannosti v nové sestavě a získali druhé místo.



„Moc času nezbývá na další činnosti, ale na ty tradiční, jako například dětský den, čarodějnice, ukončení prázdnin, si čas najdeme. Pomáháme při brigádách na údržbě překážek, materiálu nebo pomůžeme obci, vloni to bylo 150 hodin," dodává Pavel Válek s tím, že byli OSH v Jičíně oceněni za celoroční práci, což dětem udělalo velkou radost.



„Letos na cestu k vysněnému Olympu mají našlápnuto dorostenci i nový tým. Rádi bychom, stejně jako v minulých letech, dobře reprezentovali naši obec, a tím poděkovali všem, kteří nám celoročně obětavě pomáhají. Je to obecní úřad, hasiči ze sousedních sborů, okresní sdružení v Semilech a Jičíně a řada dalších příznivců," shrnul Pavel Válek. Věra Nutilová