Hasiči se znovu radují, novou cisternu zaparkují v opravené zbrojnici

Mlázovice - Nedávno se místní hasičský sbor radoval z nové velkokapacitní požární cisterny za sedm a půl milionu korun, jejíž nákup přímo od výrobce se uskutečnil díky evropské dotaci. Dalším podpořeným projektem se stal záměr zrekonstruovat místní hasičskou zbrojnici.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Nezbytná administrativa je připravená, a tak nic nebrání tomu, aby mohly v únoru začít bourací práce v současném objektu, který místním dobrovolným hasičům slouží přes padesát let. Stavba musí být zkolaudovaná do konce příštího roku.

„Veškeré zázemí se změní, zmodernizuje. Rekonstrukcí projde celá budova, ale také její přilehlé okolí včetně příjezdových cest,“ popisuje starosta Tomáš Komárek projekt za osm milionů korun podpořený devadesátiprocentní dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

Starosta připouští, že pokud by obec dotaci nezískala, musela by řešit opravu stavby dílčím způsobem. „Bez dotační pomoci by byla rekonstrukce v takovém rozsahu nerealizovatelná,“ dodává. „Díky rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory a nákupu moderní cisterny, obdrželo naše městečko v relativně krátké době dvě nejvyšší dotace v celé své historii,“ říká starosta.

Jaké jsou plány?

Hasičská zbrojnice projde generální rekonstrukcí od podlah, přes inženýrské sítě, okna, fasádu až po střechu, která už příští rok, kdy má být projekt dokončen, nebude rovná, ale sedlová. Hlavní změny se odehrají v garážích, do kterých se nové cisterny pro svoji velikost nevejdou. Strop se zbourá a dojde k výraznému navýšení a prodloužení objektu. Projekt myslí i na nové sociální zázemí pro hasiče.

V hlavní budově bude nejvýznamnější změnou přestavba bývalého bytu na prostory pro hasiče. Novinkou bude ústřední plynové vytápění a ohřev vody. Na zbrojnici bude instalována poplachová siréna, kterou dálkově spouští krajští hasiči. Tím se zvýší jejich informační dosah v další části obce.

Živá tradice

Sbor dobrovolných hasičů má v Mlázovicích, které čítají kolem šesti set obyvatel, víc než stoletou tradici. V padesátičlenném spolku se nachází šestnáct členů výjezdové jednotky. „Hasiči jsou jedni z mála aktivních spolků. Asistují téměř u veškerého společenského dění, které se u nás v Mlázovicích odehrává,“ dokládá starosta.