Jičín – První červnová sobota patří na jičínském ovále již tradičně hasičům. Muži a ženy celého okresu měří své síly v požárním útoku, štafetách 4x100 m s překážkami a běhu na 100 m s překážkami každý rok.

Letos se do bojů zapojilo dvanáct družstev mužů a sedm týmů žen. „K vidění jsou vždy pěkné výkony. Někteří trénují pravidelně, někteří méně, ale vždy to stojí za to. Jsme rádi, že se náš okres stále drží, co se počtu družstev i výkonů týká, na nadprůměrné úrovni," říká za organizátory Romana Steinerová.

Její slova potvrzují výsledky z vyšších kol z minulých let, v nichž se jičínští závodníci pravidelně umísťovali na předních příčkách. Důkazem je i loňské mistrovství republiky, z něhož si jak muži, tak ženy, oba shodně zástupci našeho okresu, přivezli medaile.



Za parného počasí se nejvíc dařilo mužům z Tuře společně s Hlásnou Lhotou, kteří si vybojovali právo postupu na krajské kolo. Medailové posty doplnil Vidochov. V běhu na 100 m s překážkami byli nejúspěšnější Petr Mařan (Hlásná Lhota) před Pavlem Slovákem a Dušanem Ikerem (oba z Tuře). Postup mezi ženami získává jen vítěz, v tomto případě dívky ze Slatin. Další posty na stupních vítězů obsadil Vidochov a Valdov. V běhu na 100 m byly nejúspěšnější Anežka Masná, Tereza Kulštejnová a Pavlína Rejmanová, všechny ze Slatin.



„Z mého pohledu bylo okresní kolo velice pěkně připraveno. Vše ten den vyšlo, krásné počasí, organizační stránka soutěže, diváci mohli vidět hezké výkony. Bylo znát, že soutěžní družstva trénovala a byla pečlivě připravena bojovat o postup na krajské kolo," zhodnotila závod Adéla Boukalová ze Slatin. Krajské kolo se koná tuto sobotu v Lanškrouně.



Výsledky – muži:

1. SDH Tuř

2. SDH Hlásná Lhota

3. SDH Vidochov

běh na 100 m s překážkami:

1. Petr Mařan (Hlásná Lhota)

2. Pavel Slovák (Tuř)

3. Dušan Iker (Tuř)



Výsledky – ženy:

1. SDH Slatiny

2. SDH Vidochov

3. SDH Valdov

běh na 100 m s překážkami:

1. Anežka Masná (Slatiny)

2. Tereza Kulštejnová (Slatiny)

3. Pavlína Rejmanová (Slatiny) Šárka Jebavá