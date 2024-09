„Když jsem tady začal začátkem prázdnin jezdit, bylo tady čisto. Nějaká fůra písku byla zkraje u vjezdu do ulice, ale to jsem si myslel, že to patří k nějaké firmě. Pak to sem začali lifrovat,“ vzpomíná řidič výlukového autobusu Pavel Buňat.

„Skutečně to v dubnu vymetli a byl klid. Uplynuly zhruba tři měsíce a bylo to tu znovu. Město si z toho udělalo překladiště. Nejen, že je tady hluk a prach, ale je i totálně zdevastovaná silnice. Chtěli jsme to řešit smírnou cestou, ale teď už zvažujeme petici. Navíc je tady výluka na železnici, takže se tady autobusy točí mezi nákladními Tatrami „osmsetpatnáctkami,“ popisuje Čeřovská.

Nad situací v ulici kroutí hlavou i další šoféři výlukových autobusů. Berou ji však profesionálně.

„Musejí dávat pozor oni i my, abychom se tu nějak vytočili. Kdyby se tady nic nemotalo, bylo by to lepší, ale beru to tak, že se s tím musíme popasovat,“ zamýšlí se Vít Vacek.

Železniční zaměstnanec Antonín Kopecký žije v domku u přejezdu při vjezdu do Šalounovy ulice patnáct let. Naproti přes silnici zažil uskladněné klády, jindy panely nebo sutiny. Nejvíc ho trápí zvířený prach.

„To je něco neskutečného. Volal jsem na město, kde mi přislíbili, že pošlou zametací vůz, který neposlali a počkali si na déšť. Ten to spláchnul a byl chvilku klid. Naváží to znovu a znovu, práší to příšerně. Když potřebuji vyjet s autem, musím si vzít kbelík a polít vodou, abych si nepoškrábal skla. Větrat se samozřejmě nedá, rozjíždějí mi trávník před domem, je to nepříjemné. „Jednou za čas to odvezou, člověk se zaraduje, ale do týdne je to tu znovu. Ani nevíme, jestli zemina není něčím kontaminovaná. Nikdo s námi nejedná. Když jdou lidi od vlaku touto cestou, člověk má strach, aby tu ještě někoho nesejmuli. Materiál tu byl i do poloviny silnice,“ vypráví Kopecký.

Podle starosty Hořic Martina Poura nechala radnice takzvanou mezideponii odsunout co možná nejdále od obytných domů. Jiné místo prý město nemá.

„Snažíme se, aby tam nebyl prašný materiál zbytečně dlouho. Když se dělá rekonstrukce tak dlouhé ulice jako je Karlova, skladiště materiálu někde být musí. Nicméně jsme jasně vymezili část vzdálenou několik desítek metrů od nejbližšího rodinného domu a chceme, aby se to tam zametalo,“ ubezpečoval ve středu Martin Pour. Redaktor Deníku sice namítl, že tak daleko materiál neleží, ale starosta trval na svém. Vysvětlení přišlo o den později, kdy informoval, že se byl na místě osobně podívat.

„Zjistil jsem nemilou věc. My držíme pouze část nejblíže od Husovy ulice a haldy, které jsou dál nejsou od nás. Někdo to tam navezl neoprávněně a my to teď řešíme a zjišťujeme, kdo to byl. Už jsem tím pověřil městskou policii,“ hlásil Martin Pour.

Hořický zastupitel Martin Křovina si rovněž v minulosti všiml, že se do ulice dostává i materiál, který tam lidé vyhazují.

„Město udělalo deponii právě tam a tím se automaticky stalo, že se tam navážel i jiný odpad. Sám jsem viděl, jak tam lidi zastavují s vozíkem a vyhazují cihly a všechno možné. Je to nepříjemné, ale vypadá to, že město nemá, kde jinde to teď mít. Nicméně je to na tom místě absolutně nevhodné. Trochu se to zvrhlo,“ konstatuje Křovina.

Podle Martina Poura bude městská deponie v Šalounově ulici do dokončení rekonstrukce Karlovy ulice, tedy do jara příštího roku.

„Nicméně se již nebudou dělat výkopové práce, takže by se měla situace zlepšit,“ vzkazuje obyvatelům starosta.