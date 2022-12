"Zapojili jsme se do projektu Dortem proti rakovině, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám," vysvětluje ředitel školy Petr Jaroš.

U stánku označeného logem projektu Dortem proti rakovině lákají zákazníky makové buchty, sušenky, modelovaná zvířátka, makronky, sněhové pusinky, vaječný likér nebo upomínkové předměty s logem nadace. Podle ředitele Jaroše má akce úspěch i u návštěvníků.

Studenti se na trhy chystali dlouho dopředu, zboží na pomoc dětským onkologickým pacientům jde podle řediele na odbyt.Zdroj: SŠGS Nová Paka

"Před chvílí jsem byl stánek zkontrolovat a musím říct, že lidé skutečně nakupují tak moc, že už skoro není co prodávat. Budeme muset ještě narychlo dodělat zboží, aby bylo co prodávat na čtvrtečních trzích," pochvaluje si práci studentů a zájem veřejnosti.

Férově a transparentně

Nadaci Dortem proti rakovině založil v roce 2021 Jiří Zahradník, sám dlouholetý onkologický pacient. Výtěžek z prodeje dortů a dalších sladkostí věnuje spolek dětem, které bojují s rakovinou, a jejich rodinám. Peníze putují tam, kam rodina zrovna potřebuje.

"Proč Dortem proti rakovině? A vlastně proč ne. Měl jsem možnost podívat se do míst, kde i malá drobnost dokáže způsobit velkou radost. Společná pomoc dětem potěší i vás. Veškeré finanční i materiální podpory předáváme osobně ve vybraných nemocnicích. Naprosto férově a transparentně," vysvětluje filosofii projektu Zahradník.

Zapojení do projektu Dortem proti rakovině iniciovala cukrářská mistrová Eliška Hebká. "Do projektu se přihlásila děvčata z druhých ročníků, dobrovolnice pekly a zdobily sladkosti ve svém volném čase a bylo vidět, že je to baví," chválí své svěřenkyně.

Na vánočních trzích prezentuje škola kromě cukrařiny také další své obory pivovarnictví, krejčovství, truhlařiny nebo pekaře a kuchaře. Zapojila se také řemeslná škola z Trutnova a studenti zahradnictví z Kopidlna. Před školou si tak návštěvníci mohli zakoupit vánočky, adventní věnce i teplou dršťkovou polévku, pečené klobásy nebo prejt na posilněnou. Ve vestibulu školy se pak jednotlivé obory prezentovaly přímo prací svých studentů. Návštěvníci tak mohou obdivovat slavnostně prostřené stoly s tradičními pokrmy, přípravu housky od motání a pomakování až po dozlata upečenou pochoutku, carving neboli dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny, nebo ochutnat veganskou kuchyni bez použití živočišných produktů.

Škola se na výstavě pochlubila také nedávnými úspěchy cukrářů, kteří získali na nedávném světovém poháru v Lucemburku zlaté, stříbrné a bronzové medaile. A v únoru budou moct zájemci vidět práci školy přímo v televizi. Student třetího ročníku oboru hotelnictví David Johánek se přihlásil do pořadu Prostřeno speciál, který se natáčel přímo ve škole. Speciální klání pěti východočeských škol bude televize vysílat 6. až 10. února 2023.