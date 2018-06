Galerie plastik předvádí ukrajinské umění

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 20 000 Kč

Číšníci a servírky Číšník/servírka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: V případě zájmu volejte v době od 9:00 do 20:00 hod. na tel.: 608 555 091 p. Horáček, případně se dostavte osobně na adrese pracoviště (viz výše) v době od 9:00 do 20:00 hod., Požadujeme zdravotní průkaz, základní znalost AJ nebo NJ.Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Mgr. david horáček- provozovna nová paka, Lomnická, č.p. 76, 509 01 Nová Paka. Informace: David Horáček, +420 608 555 091.