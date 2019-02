Úlibice – Kolaps na průtahu Úlibicemi, který ve čtvrtek způsobilo frézování povrchu vozovky, řidiči nesli dost nelibě. Především nebyli o zásahu včas informováni, jinak by se prý mnozí průtahu obcí raději vyhnuli.

Rozkopaná silnice v Úlibicích. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Rozohněné reakce na sebe nedaly dlouho čekat, lidé nám psali i na facebook!



Eliška Klímová: My sice stáli včera na čtyřpruhu už od benzínek, ale mysleli jsme si, že to bylo kvůli nehodě, která byla hned za kruhovým objezdem směr na Novou Paku…



Matěj Pohorský: Líbí se mi jejich časový rozvrh.. To můžou rovnou napsat „Máme vás úplně u p....." :D Proč jinde ve světě by tohle zvládli za týden a dělali hlavně v noci pro urychlení dopravy.. A u nás to bude zase dva měsíce zavřený.. V lepším případě? Protože se tam pak utopí víc peněz.. Welcome to „Czechia" :D



Martin Šubr: Ještě nikoho nenapadlo pracovat v noci? Není nad to začít dělat silnici v dopravní špičce…



Kubi Nka: Od Benziny Mol ke kruháku na začátek Úlibic 50 minut … chudák spojka



Petra Petrušák Rupová: děsný…včera zásek jak prase!



Lucie Odvárková: Včera od Robous ke kruháči v Úlibicích jedna hodina …zpátky jsem tudy už nejela…