Včera v 13:15 hodin byli do Zlivi u Libáně přivoláni profesionální hasiči z Jičína a JSDH Libáň. "Do koryta náhonu spadl kůň, zůstal zde ležet a nemohl se sám zvednout. Zvíře se podařilo vyprostit pomocí nakladače a traktoru, zajištěné bylo opatrně vyzvednuto a dále bylo pod dozorem přivolané veterinární služby.

