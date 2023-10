Rodinnou idylku ale narušuje nedaleký hluk náklaďáků a bagrů. „A to teď zrovna nepracují s vibračními udusávacími deskami. To, když začne a jsme zrovna venku, cítíme ty vibrace až v žaludku. Jako když celý den stojíte na fesťáku přímo před basovým reprákem. I pes už se toho bojí a kňučí, že chce dovnitř," popisuje každodenní realitu Kristýna.

Ani jeden z mladých manželů si nepamatuje, že by s nimi někdo z autorit, ze stavebního úřadu nebo z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před zahájením prací diskutoval, jak jim situaci co nejvíc usnadnit. „Naproti asi byli, nám ale za námi nikdo nepřišel. Nezmiňoval se o tom ani majitel domu, kde bydlíme," vypráví Michal Žďárský, zatímco jeho žena Týna s batolícím se Adámkem pod nohama chystá kávu k odpolednímu posezení. Malá Majda se po návratu ze školky vypravila dovádět na zahradu se psem.

Kdyby se ale jednalo jen o hluk a prašnost, asi by se rodina na tři roky, které má stavba trvat, přizpůsobila. Horší je přístupnost k domu, kterou donedávna zabezpečovala pouze prašná polní cesta osázená lampami pouličního osvětlení. Tu ale postupně pohltilo pro Novopacko typicky červené bahno. Obzvlášť v deštivých dnech se tak každodenní cesta autem do světa mění v riskantní a nejistý podnik.

„Ze začátku to občas něčím zasypali nebo po dešti odhrnuli bahno. S tím se ale nedá počítat. Kolikrát se stane, že tam najedete, autem zapadnete do vyježděných bahnitých kolejí, kola se obalí blátem a protáčejí se. A do toho kličkujete mezi obřími tatrami a vyhýbáte se bagrům, které odmítají uhnout," popisuje Žďárský situace, ke kterým bude s přicházejícím podzimem a horším počasím docházet čím dál častěji. Denně takových cest tam a zpátky absolvují manželé třeba i šest - do práce, z práce, s Majdou do školky a zpět, na kroužky nebo na nákup.

Snahy o kompromis a konflikty se stavaři

Podle Michala Žďárského to ještě vloni ze začátku stavby vypadalo, že se podaří najít vhodné řešení. „Když jsme se poprvé střetli s dělníky, udiveně na nás koukali, co tu děláme. Mysleli si, že jsme chalupáři, protože nevěděli, že tu někdo bydlí. Mnozí nám dokonce vyjadřovali lítost s naší situací. Tehdejší vedoucí stavby nám sliboval, že vytvoří panelovou cestu, po které se dostaneme domů. Dokonce padla i slova o postavení dvou lamp, abychom nebyli v úplné tmě. Nic z toho se ale nestalo," dodává.

Na samotě ve Studénce přitom nežijí sami. V protějším stavení na kopci bydlí paní, ke které pravidelně jezdí její syn. Přímo v domě, kde jsou Žďárští v podnájmu, nově žije šestičlenná rodina. Jejich dcera každý den dojíždí do školy v Semilech, kvůli botám obaleným blátem ji ale řidiči nechtějí vzít do autobusu.

Každodenní frustrace a drobné neshody v uplynulých týdnech vyvrcholily v konflikty, které musela dokonce řešit policie. „Občas musíme počkat, někdy zatroubit, aby nás viděli a popojeli, abychom mohli projet. Ale někdy jejich arogance nezná hranice.“

K dotvoření obrazu přidává jednu z posledních situací. Před dvěma týdny se vracela domů, dceru odvezla do školky, vzadu v sedačce měla syna Adama. A uprostřed cesty stála tatrovka čekající na naložení. Řidič se venku opíral a kouřil. Tak na něj zamávala, jestli by nemohl popojet, aby mohla projet. Jen zakroutil hlavou a ještě se smál.

„Volala jsem vedoucí stavby, ta mi řekla, že nikam uhýbat nebude a že mám počkat. Tak jsem tam stále 38 minut, malej vzadu se vztekal, tak jsem ho popadla, auto tam nechala a šla domů pěšky, abych ho nakrmila a uložila. A za chvilku telefonát, jestli bych si nemohla přijít pro auto, že tatrovka nemá jak odjet. Neměla jsem ale jinou možnost, než je nechat čekat, dokud se Adam nevyspí. Nemohla jsem ho doma nechat samotného," vypráví Týna.

Po této události si s vedoucí stavby plácli na to, že vždy dostanou den předem echo, že bude průjezd uzavřený, aby se podle toho mohli zařídit. Ani tato dohoda se ale nepodařila dodržet. Ani ne týden poté jim jen mimochodem při odjezdu z domu oznámili, že se půl dne nedostanou zpět. Smlouvání nepomohlo, ale pod pohrůžkou policie a médií se prý nakonec vždy najde rozumné řešení.

„Je vyčerpávající pořád muset někomu volat, doprošovat se vedení PORRU nebo se přímo na stavbě dohadovat s dělníky, aby zasypali díru nebo nám uhnuli,“ dodává Michal.

Cesta a zábradlí? Pracně vyřvané

Ze zákona i stavebního povolení vyplývá, že zhotovitel je zodpovědný za umožnění přístupu k nemovitostem a průjezdu záchranných složek. Pokud ale dopředu nikdo nepřipomínkuje projekt v územním a následně stavebním řízení, jsou mnohdy pozdější snahy o nápravu situace náročné.

S připomínkami se už Žďárští obrátili na vedení firmy PORR, na policii i na starostu Nové Paky Pavla Bouchnera.

„Slyšeli jsme z různých zdrojů, že nejsme jediní, kdo má s jednáním stavařů problémy. Chceme podat oficiální stížnost na ŘSD, ale je vyčerpávající ke každodenním starostem v práci a o rodinu řešit ještě tohle,“ dodává unaveně Michal Žďárský.

S prosbou o vytvoření náhradní cesty, která by je odklonila na objízdnou trasu přes Pustou Proseč, u vedení firmy zatím nepochodili.

Rodina kvůli problémům se stavbou plánuje uspíšit hledání vlastního bydlení a odstěhovat se ze svého dosavadního domova. Přijdou tak nejspíš o klid, zahradu a blízkost lesa, zážitky posledních týdnů jim ale idylický domov stejně zakalují.

Zatím nejnáročnější prý bylo vydobýt si dostatečné oplocení výkopu v těsné blízkosti příjezdové cesty. Z jedné strany se kupí obří hora zeminy, na druhém kraji se do země zakousl dvoumetrový výkop, kolem kterého se rodina bála nejen projet autem, ale i projít s dětmi.

„Než jsme udělali scénu, měli to ohrazené jen pěti dřevěnými kolíky a páskou. A já se hrozila, kdy se nám tam dcera zřítí," nechápe nedbalost Týna.

Se žádostí o vyjádření k situaci požádal Deník také firmu PORR, která stavbu obchvatu před třemi lety vysoutěžila s nejvýhodnější nabídkou. Na konci května letošního roku na tiskové konferenci ke stavbě sliboval vedoucí projektu Jiří Pöschl vynaložení co možná největšího úsilí na omezení negativních dopadů stavby na nejbližší sousedy.

Dojde k nápravě?

Podle vyjádření mluvčí společnosti Jany Mašinové má firma v plánu celou záležitost prověřit s vedoucím projektu i se zaměstnanci přímo na stavbě. O výsledcích budou posléze informovat.

„Každá stavba s sebou samozřejmě nese určitá rizika a omezení komfortu života v těsné blízkosti staveniště. Zvláště při tak rozsáhlé stavbě, jakou je projekt výstavby obchvatu Nové Paky. Přesto se budeme snažit tyto dopady na život a komfort obyvatel snížit na minimum či zcela eliminovat," doplňuje Mašinová.

Stavba obchvatu Nové Paky začala před rokem a měla by trvat do poloviny roku 2025. Přeložka silnice I/16 má zásadně ulevit silnicím a lidem v Nové Pace a urychlit dopravní spojení na Krkonoše. Součástí projektu bude také následné vybudování nových přístupových komunikací a podjezdů.