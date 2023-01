V pondělí a v úterý se v zimní stadionu na ledě utkaly nejlepší čeští bruslaři a bruslařky do 15 let. Krásné dresy, hudba a elegantní sportovní podívaná, ze které se tají dech, nalákala na tribuny davy diváků z řad doprovodů, školáků i široké veřejnosti. "Koukala jsem na přenos v televizi, ale když už se jede tady u nás, musela jsem se přijít podívat. Naživo je to úplně něco jiného. Nádhera," pochválila závod jedna z divaček.