Zaregistrovat se, posadit se ke stolku a pak jen krátké pošimrání tyčinkou v nose. Mnozí se neubrání úsměvu.

Tak probíhalo ve středu první šetrné testování antigenními testy SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit v místní sokolovně.

Šetrné z toho důvodu, že jde o stěr z přední části nosu. Poté se tyčinka zasune do testovací komůrky s činidlem. Výsledek je do 15 minut. Antigenní test platí tři dny.

Testování je určeno lidem bez příznaků, zúčastnit by se ho neměli ti, kteří v posledních třech měsících měli pozitivní PCR test.

Mezi prvními absolvovala testování bývalá starostka města Olga Jakubcová.

„Určitě tuto šetrnou možnost, která se nabídla občanům Železnice, vítám a podporuji,“ říká. Sama dvakrát absolvovala klasické testování PCR testy, při kterých ji prý trochu tekly slzy. „Bylo to nepříjemné, ale nechalo se to vydržet,“ přiznává. Přišla, aby iniciativu podpořila. Vzala sebou syna i malého vnuka. Určitě počítá s tím, že se nechá i očkovat, ale zatím je prý v mladší kategorii jako čekatelka.

Spokojený s negativním výsledkem odchází ze sokolovny Petr Ježek. „Myslím si, že je to skvělé a lidé by měli tuto možnost využít, abychom covid přežili,“ nabádá místní. Terezku, která dochází do zdejší základní školy, testování rozesmálo. Šimralo v nose.

„Bezbolestné, rychlé, šetrné ke sliznicím nosu, minimalizuje poranění a je elegantní,“ shodují se lékařky Ivana Jeřábková a Jitka Hrdinová, které se k projektu dobrovolně přihlásily a mají za sebou první zkušenosti.

„Přišlo 71 zájemců, což jsme za dvě hodiny bez potíží zvládly. Z testovaných byly dva záchyty. Těm jsme doporučily karanténu a kontrolní PCR testy,“ sděluje nám první výsledky MUDr. Jitka Hrdinová. Potvrzuje, že se sety se dobře manipulovalo, testovaní potvrdili, že stěr byl pro ně příjemný.

Inspirace v Rakousku

„Inspirovaly jsme se v rakouských školách. Měly jsme pocit, že se musíme posunout někam dál. Bez opakovaného hromadného testování osob, které se setkávají ve větších pracovních kolektivech a bez proočkovanosti populace to nepůjde,“ tvrdí Ivana Jeřábková.

Železnická iniciativa by mohla být podle názoru lékařky cesta jak ze začarovaného kruhu, pokud tedy dojde centrálně k výběru těchto testů pro školská zařízení a firmy. Podle Ivany Jeřábkové je nejhorší variantou, že lidé i s příznaky dochází do zaměstnání. Pokud už jsou v karanténě a nechtějí se testovat, mezi ostatní by měli vyrazit až poté, kdy poslední tři dny karantény jsou bez příznaků.

Testování školáků

„Dohodly jsme se, že děti bychom všechny testovaly, ale zároveň jich je tolik, že si zatím neumíme představit, jako tu budeme v praxi realizovat,“ říká učitelka zdejší základní školy Petra Tmějová, která v sokolovně pomáhá s registrací.

„Děti začínají být apatické, otrávené, chybí jim kamarádi. Do školy se těší i velcí kluci,“ podotýká.

S výsledkem je spokojena i iniciátorka celé akce starostka Dana Kracíková. „Měli jsme z toho dobrý pocit, někteří lidé nám i děkovali, takže v neděli pokračujeme,“ zdůraznila.

Testování v Železnici budou dobrovolníci opakovat každou středu a neděli podle zájmu místních.