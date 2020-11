V cukrářské dílně novopacké střední školy gastronomie a služeb zavonělo ve středu vánoční cukroví. Téměř prázdnými prostorami, kde jinde šveholí učni, se nese vůně vanilky, kakaa, ořechů.

Vánoce se neúprosně blíží a jako každoročně, tak i letos zde zahájili výrobu sladkostí pro vánoční tabuli. Poprvé ovšem ve značném oslabení. K troubám a válům se místo téměř stovky učňů, kteří se tu pravidelně střídají, postavili mistři odborného výcviku – pekařský mistr Rudolf Eliáš a šest cukrářek, vyučujících odbornou praxi.

„Jsem tu už dvaačtyřicet let, ale tohle nepamatuji,“ přiznává nad týmem sedmi statečných hlavní mistrová Božena Vaňková.„Věřím tomu, že to zvládneme,“ usmívá se Bohunka, která má na starosti expedici. Nyní vypichuje linecké.

Mistrová Eliška Hedvábná se prý těšila. „Já si to užívám, pro mne je to psychický odpočinek,“ tvrdí Eliška. „A já jsem na nervy,“ žertuje u trouby pekařský mistr Rudolf Eliáš. Tým je prý sehraný a předvánoční maraton by měl zvládnout za pomoci dalších učitelů odborných předmětů. Vypomohou kuchaři a pracovníci školy. Zatím bez žáků.

Božena Vaňková stojí u robotu a připravuje dvacet kilogramů těsta na linecké kytičky s ovocnou náplní. „Poté těsto rozdělíme na tři díly a dáme zatuhnout. Druhý den začneme vyvalovat, vypichovat a péct. V příštím týdnu plnit,“ popisuje pracovní proces. Jen za středu tu cukrářky napekly cukroví ze 65 kilogramů těsta.

Připravit chtějí osm druhů: ořechové, kávové, Marynu, linecké, kakaové, vaflové obalované a polomáčené a linecké kytičky. Náplně pak tvoří nutella, čokoláda i ořechy. Upečené, zabalené a připravené na slavnostní stůl je přitom už dva a půl tisíce griliášových trubiček, které doplní linecké košíčky.

„Množství, které vyrobíme, zatím vůbec nedokážu odhadnout. Vykrýt musíme dlouhodobé zákazníky, stálé odběratelé a zaměstnance. Vůbec si netroufám hádat, kolik toho děvčata zvládnou,“ přiznává otevřeně ředitel školy Petr Jaroš.

Ani šéfová výcviku zatím netuší, kolik kilogramů mouky, cukru, tuku, ořechů, kakaa a dalších surovin spotřebují. Vloni zde napekli dobrůtek na dvě tuny, letošní množství se bude odvíjet i od toho, zda se do procesu zapojí učni.

Parta odborníků je sehraným týmem, ale tvořit s žáky je prý veselejší.Napilno bude mít také mistr pekařský, který chce před Vánoci spustit výrobu vánoček a vánočních štol. Limitován bude časem a pak, Rudolf Eliáš očekává, že mu recipročně pomohou mistrové cukrářky.

Ředitel školy ale doufá, že se ještě před Vánoci vrátí do dílen žáci. „Teorie se dá osvojit distanční výukou, i když není plnohodnotná jako prezenční forma vzdělávání, ale odborné předměty a praxe, to je velký problém,“ míní Petr Jaroš.