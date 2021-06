Ve středu uvedl do řad čtenářů ředitel Základní školy na Husově ulici v Jičíně Roman Mareš žáky 1.A. Děti se představily ve vtipném a výstižném rýmovaném povídání, kde vzpomněly i náročnou distanční výuku.

Vstup do školních lavic zvládly i přes veškeré problémy na výbornou, osvojily si písmenka abecedy, počítají do dvaceti a všichni už přečetli své první knížky. Od zdejších laskavých knihovnic obdržely nejen průkaz čtenářů, ale také knihu Katka a Klokan ze šuplíku od Lenky Rožnovské. Snad vyšlapanou cestičku do zdejší knihovny budou trvale udržovat a láska ke knihám je bude provázet po celý život.

"Knihovna Václava Čtvrtka se letos zapojila do projektu Knížka pro prvňáčka. Díky tomu tentokrát rodiče nemuseli knížky pro své děti platit, dostali ji zdarma," uvedla ředitelka knihovny Jana Benešová.