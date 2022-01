FOTO: V Peci pod Sněžkou startovali Krakonoš, naháč, mimoň i kráva na lyžích

Sníh, lyže, nápadité kostýmy a večírek do noci. Kdo zažil legendární závod Red Bull Homerun, umí si představit, jak to v sobotu 15. ledna vypadalo v Peci pod Sněžkou. Na start se zde postavili lyžaři a snowboardisti, závodníci na rychlost i vyznavači pohodového sjezdu pro zábavu. Na třetím ze série pěti závodu v českých horách tak proti sobě soupeřil například jednorožec, Krakonoš, robot Bender ze seriálu Futurama, jahoda, banán nebo naháč oděný jen do povinné helmy a trenýrek se žraloky.

Legendární akce se vrátila do Krkonoš. V Peci odstartovali naháč, Bender ze seriálu Futurama, kráva i havajští tanečníci. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Účastníci byli hodnoceni zvlášť v kategoriích ženy na lyžích a na snowboardu, muži na lyžích a na snowboardu podle rychlosti. Mimo hlavní soutěž na čas pak stál boj o nejlepší kostým. V tom letos v Peci uspěl právě Krakonoš. "Jsme v Krkonoších, tak musíme vzdát hold Duchu hor," zdůvodnili volbu Michal Maroši a Tomáš Slavík. Profesionální bikeři zároveň celý závod zahajovali, když sjezdovku Javor sjeli sešupem na kolech.Amatérské závody ze série Red Bull Homerun zahájily letošní turné v Liberci. Z Ještědu se závod na konci prosince přesunul do Špindlerova Mlýna a nyní do Pece pod Sněžkou. Příští víkend odstartují lyžaři v bláznivých kostýmech na Dolní Moravě a sérii završí 29.ledna závod na šumavském Špičáku. Další bolavá ztráta. Horalům velká převaha nestačila. Draky obrali pouze o bod