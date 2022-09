Odpoledne oživila jičínská kapela Bars Brothers a večer před závěrečnou ohňovou show zahrála cimbálová muzika Tesaříci z Bzence. Večer návštěvníky pouti také pobavil netradiční letní závod na běžkách pořádaný organizátory pouti ze Spolku Bezdružic.

Podvodníci vysávají peníze novým trikem: Dávku posíláme, stačí napsat heslo účtu

Každou celou hodinu Peckou zaburácely dvě rány z děla. Do zdejšího muzea legionářů přijeli zástupci Československé obce legionářské s ukázkami vojenského vybavení z druhé světové války. "Jezdí sem každý rok, letos jsme se rozhodli to spojit s připomínkou 80. výročí vypálení Lidic, proto tu máme ukázku techniky z druhé světové války," uvedl majitel muzea legionářů v Pecce Petr Jůza.

Tradiční staročeská pouť se na náměstí v Pecce koná každý rok na závěr letních prázdnin. Nemusí zoufat ani ti, kteří preferují klasické pouťové atrakce, hoské dráhy, střelnice a třpytivá cingrlátka. Pod kopcem na peckovském hřišti se paralelně koná klasická pouť, jak ji znají z jiných současných měst.

V Radimi padaly kroupy jako angrešty. Silná bouře se prohnala Jičínskem

Podle pořadatele a kastelána hradu Pecka Jana Murdycha se i letos pouť vydařila. "Myslím, že má akce úspěch. Báli jsme se počasí, které nás potrápilo v pátek, i když tady bouřka nebyla tak silná jako v okolí. Ale v sobotu se udělalo moc hezky, přijelo hodně lidí a teď už jen zbývá si užít zbytek programu," uvedl.

Městys Pecka letos slaví 700. výročí první zmínky o obci. Toto jubileum si ale připomíná už podruhé - kvůli nepřesnostem badatelů se 700 let od založení Pecky slavilo už v roce 1968. K vyvrcholení oslav tehdy kvůli okupaci sovětskými vojsky nedošlo, navíc další bádání posunulo vznik obce o několik desítek let. Pecka slavila dvě významná výročí už loni. Bylo tomu 400 let od popravy Kryštofa Haranta, se kterým je lokalita nejčastěji spojována, a 100 let od převzetí hradu do vlastnictví obce.