I na Jičínsku je tomu už mnoho let, kdy se místní místo sněhu museli spokojit s jinou tradicí spojenou s patronem vojáků - svatomartinskou husou s knedlíkem a zelím a se svatomartinským vínem.

Také letos si ale v několika městech sešli dospělí i děti ke společným oslavám. Do Nové Paky zavítal svatý Martin i se svým bílým koněm, který se stal největší atrakcí. Nebyl to ale sníh, co zahalilo město v Podkrkonoší, nýbrž mléčně bílá inverze. To ale nebránilo Novopackým užít si společné odpoledne. V Jírových sadech mohly děti zapálit svíčky a pomocí nich vytvarovat siluetu koně. Na Dukelském náměstí pak vystoupili žáci ZUŠ Nová Paka a k večeru zazpívala Simona Tryznová. Došlo také na občerstvení. Přímo na náměstí sice na husu nedošlo, nejoblíbenější ale stejně byly langoše, cukrová vata a samozřejmě svařák.