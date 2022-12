Díky nové technice letos zasněží úsporněji

Provoz novopacké sjezdovky zajišťuje Bruslařský klub Nová Paka, který zároveň provozuje také zimní stadion. Součástí skiareálu jsou dvě sjezdovky, dva velké a jeden dětský vlek, dva lyžařské pásy a běžkařské tratě. Bruslařský klub provozuje celý zimní areál jako soukromý subjekt, na fungování zimních sportovišť ale částečně participuje také město, které pomáhá především formou investic do rozvoje.

V novopackém skiareálu se lyžuje na maximum

„S městem spolupracujeme hlavně na provozu zimního stadionu, protože ten je ve ztrátě. Ale nyní je v provozu už od srpna jako každý rok,“ vysvětlil Šmika.

Ušetří díky tyčím

Hlavně začátkem podzimu panoval mezi provozovateli skiareálů po celém Česku strach z přicházejícího zdražování energií. Ty jsou často pro sjezdovky z důvodu nedostatku přírodního sněhu stěžejní. Na úspory energií ale podle Šmiky myslí na Máchovce dlouhodobě, letos proto vyměnili některá sněhová děla za úspornější technologie.

Pokud se předpověď počasí vyplní, není vyloučeno zahájení sezony alespoň na jedné sjezdovce už příští víkend.

„Dokoupili jsme čtyři zasněžovací tyče švédského výrobce Bachler, které jsou primárně napojené na centrální rozvod vzduchu. Ten je nízkoenergetický. Kompresor je navíc schovaný bokem v odhlučněné boudě, tak by měl být daleko nižší i hluk vydávaný do okolí. Tyče mají lepší efektivitu zasněžení, takže je spotřeba energie o 20 procent nižší oproti kanónovému systému,“ doplnil provozovatel.

Odhlučnění kompresoru je dobrá zpráva především pro obyvatele přilehlých ulic, pro které může být několikadenní hlučné zasněžování nepříjemné.

O tom, kdy budou moci na novopacký svah vyjet první lyžaři, rozhodne počasí v následujících dnech. Prognózy jsou zatím příznivé, na začátek příštího týdne hlásí meteorologové silné mrazy. „Ještě jsme v historii skiareálu nikdy neřešili takhle příznivou prognózu dlouhodobých celodenních silných mrazů. Je to příznivá předpověď, nevím ale, jak rychlá bude produkce sněhu. Podle výpočtů by se teoreticky dala za dva dny zasněžit jedna sjezdovka, ale fakt to netušíme přesně,“ předestřel Šmika.

Pokud se předpověď vyplní, nevyloučil zahájení sezony alespoň na jedné sjezdovce už příští víkend. „To by ale byl zázrak. Spíš je možné, že zahájíme lyžařskou sezónu na Vánoce,“ doplnil.