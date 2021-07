Dva dny po vysvědčení bylo v ulicích Jičína prázdno. Hned první prázdninový víkend ale turistická sezóna odstartovala přímo raketově.

Hned na začátku prázdnin zaplavily jičínské ulice davy turistů. Město na ně bylo připravené s bohatým programem pro malé i velké. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

"Zatím nejsme průměrných hodnotách jako například v roce 2019, rozhodně ale nastal obrat," uvedla průvodkyně Městského informačního centra Lenka Jírů. Denně v Íčku obsloužili přes 400 lidí. Je to v průměru méně než v létě před dvěma lety, kdy do infocentra zavítalo kolem 1000 lidí denně, ve srovnání s uplynulými týdny je to ale velký úspěch.