Program bude pokračovat až do neděle. Festival, který je součástí jičínských Prodloužených víkendů, pořádá Nadace Jičín - město pohádky ve spolupráci s radnicí. Poprvé se uskutečnil v roce 1991. Loňské oslavy jubilejního 30. ročníku byly kvůli pandemii odloženy na letošek.

Tam zahájily zábavu proslovy zástupců dětí, starosty města Jana Malého a senátora Tomáše Czernina. Jakmile starosta předal symbolický klíč a tím i město do rukou dětí, mohla začít zábava, která trvala až do večerních hodin.

Vedle princezen, vil, loupežníků, mořských panen pirátů a vodníků kráčela také rodinka Mousů, potapěč, hasič, vosa, mimoni, ale také například majestátní Valdická brána. Průvod prošel od ZŠ Husova pěší třídou až na náměstí, kde zamířil přímo do Zámeckého parku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.