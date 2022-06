Bohové a hrdinové z doby bronzové odhalují svá tajemství v jičínské galerii

Poesiomat v Jičíně vyrostl přímo v historickém centru města na travnatém prostranství v těsné blízkosti Valdické brány a kostela sv. Jakuba.podle místostarosty Jičína Petra Hamáčka bylo nejdříve složité přesvědčit památkáře, aby instalaci Poesiomatu v Jičíně posvětili. "Přeci jen je to zásah do městské památkové zóny. Ale je to skutečně unikátní dílo a i sami památkáři usoudili, že záměr stojí za to podpořit," uvedl.

Nově tak přímo v centru města po několik zatočeních klikou zní slavná díla jičínských autorů, s Jičínem spojená nebo o Jičínu pojednávající. Na tvorbě dramaturgie jičínského Poesiomatu se významným způsobem podílel jičínský rodák, spisovatel a kulturolog Pavel Hájek. Hlas Poesiomatu propůjčili známí herci Marek Taclík a jičínská rodačka Jana Plodková, zazní také hlas Jiřího Lábuse, patrona jičínského pohádkového festivalu.

Jičínský Poesiomat ale také zpívá! Z jeho černých útrob zní například zlidovělá písnička Horo, horo, vysoká jsi, jejíž vznik je lokalizován právě na Jičínsko. Údajně ji složil Jan Bechyna, Jičíňák, který ze žárlivosti zastřelil svou dívku a byl za to odsouzen k smrti. O jeho autorství se vedou debaty, píseň ale v regionu zlidověla a s Jičínem je neodmyslitelně spjatá. Poesiomat ale umí zpívat i moderně - na přání zahraje song od Starých Hadrů, původního jičínského hudebního uskupení, ze kterého se časem stala slavná kapela Chinaski.

Jméno Ondřeje Kobzy není v českém veřejném prostoru cizí. Pražského kavárníka si lidé mohou spojit například také s projektem Piána na ulici. Když před několika lety řišel poprvé s myšlenkou Poesiomatů, mnozí si ťukali na čelo, dnes ale mluvící trubky baví lidi na více než dvaceti místech Česka, ale také v Paříži nebo New Yorku.

Letos byly nové Poesiomaty odhaleny také ve Vrchlabí a v Hradci Králové. Na obou místech už několik měsíců recitují černé roury literární díla umělců spjatých s regionem. Podle produkčního projektu Martina Šedy v nejbližší době další Poesiomaty v Královéhradeckém kraji neplánují.

Na slavnostním odhalení v Jičíně Ondřej Kobza prohlásil, že by v budoucnu chtěl usilovat o umístění Poesiomatu v blízkosti věznice ve Valdicích. "Ideálně přímo na vězeňském dvoře, ale to asi neprojde. Valdická věznice je pro mě další 'posvátné' místo, na kterém vznikla celá řada silních literárních děl nejen od Magora Jirouse, ale i od dalších. Taková místa mají také nezaměnitelného genia loci," předestřel.

O záměru vytvořit Poesiomat v Jičíně a zařadit se tak na seznam více než dvaceti měst po celém světě informovala Rada města Jičín v srpnu loňského roku. Se záměrem přišel Nadační fond Jičín - město pohádky, který uhradil prvotní pořizovací náklady 200 tisíc korun s přispěním od města. Pravidelnou údržbu bude město zajišťovat ze svého. Poesiomat nepotřebuje elektřinu, baterii dobíjí zatočením klikou sami posluchači.

“Nápad na Poesiomat v Jičíně se nám i městu od začátku líbil. Poesiomat je velmi zajímavý a hravý prvek v prostoru a věříme, že se rychle stane oblíbeným lákadlem pro obyvatele i návštěvníky Jičína,” uvedl Jan Košíček, předseda správní rady Nadačního fondu Jičín - město pohádky.