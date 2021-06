Ve Staré Pace pod nádražím stojí u křižovatky veliká budova. Na první pohled působí nenápadně, jen je na ní znát probíhající rekonstrukce. Uvnitř se ale mění životy. Sídlí zde totiž vedení spolku Sportem proti bariérám, který provozuje bydlení pro lidi se zdravotním postižením Domeček plný koleček a především nepřetržitou osobní terénní asistenční službu. Právě odsud koordinují celkem 16 asistentek, které na Novopacku a Hořicku pomáhají v domácím prostředí celkem 90 lidem, kteří se už sami o sebe postarat nemohou, ale chtějí co nejdéle setrvat doma, kde se cítí dobře.

Chráněná dílna v Domečku musela kvůli nedostatečném odbytu keramiky a loutek za pandemie změnit činnost. Nyní montují stavební objímky. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Už od dveří kanceláře vítá příchozí jeden ze zakladatelů spolku Ladislav Kratina. Na vozíčku je upoutaný od svých čtrnácti let, kdy po úrazu skončil odkázaný na péči druhých. On i jeho kamarád a kolega Jan Pelikán zažili jaké to je být odtržený od domova v ústavní péči. Proto se před čtrnácti lety rozhodli rozjet v regionu právě terénní asistenční službu. "Chceme lidem ukázat, že pokud to jen trochu jde, nemusí své příbuzné zavírat do ústavů. Že existuje služba, která se o ně postará denně přímo u nich doma," vysvětluje Kratina.