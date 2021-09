Už posedmé se tento víkend do Ohnišťan sjeli příznivci legendárních Zetorů. Nablýskaní traktoroví stařečci, unikátní modely, ale také notoricky známé kusy - akce se mohl zúčastnit každý, kdo traktorům fandí nebo doma dokonce nějaký má. Celkem jich podle pořadatelů přijelo 53. Zetor klub Ohnišťany pořádá sraz každým rokem, i letos si návštěvníci užili soutěže, slalom, spanilou jízdu nebo hod pneumatikou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.