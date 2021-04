Soukromý zemědělec Vratislav Kříž z Radimi vedle své farmy rozjíždí nový byznys. Jeho synové se totiž nakazili traktorovým virem a pustili se do renovace starých strojů. Byznys je to s nadsázkou, spíš celou rodinu zasáhla láska ke starým veteránům, kterým vdechují nový život.

Nákaza má podle tatínka tří synů ten nejtěžší průběh. Kluci jsou posedlí od roku 2019, kdy do Radimi na hasičskou slávu přijeli z vedlejší vesnice Mlejnkovi s opraveným starým traktorem. Ten zažehl oheň, který se už nedal uhasit.

Lídrem a hlavním tahounem se stal dnes osmnáctiletý Honzík, který dokáže rozebrat a složit traktor do posledního šroubku. Přitom je sám hendikepovaný, před Velikonocemi v roce 2013 přišel při štěpkování větví o obě ruce v zápěstí. Díky solidaritě lidí má dnes moderní bionické protézy, s kterými všechno hravě zvládne, i hru na pozoun.

Honzík nejdříve nastudoval veškerou literaturu a pak se domluvil se svoji spolužačkou, u které na zahradě pod stromem odpočíval jeden veterán. Slovo dalo slovo a byl to první kousek, který si zgenerálkoval.

„Dodnes s ním jezdí na rande,“ směje se tatínek šikovných kluků.

Než dal Honzík do kupy první traktor Zetor Super 50 z roku 1960, stálo jich u Křížů na zahradě dalších šest.

„Velice nám pomáhá pan Jiří Musil z Řehče, kterého fanatismus našich puberťáků nadchl natolik, že k nám pravidelně dojíždí radit a shání i některé komponenty,“ dodává Vratislav Kříž.

S těmi je potíž stejně jako se sháněním nepojízdných Zetorů. Jinak převážnou část informací a také potřebné součástky si montéři, obráběči, soustružníci, lakýrníci v jedné osobě dohledávají na internetu.

„Mám velikou radost, že mají kluci tak smysluplného koníčka. Jako opravář strojů taky oprašuji své vědomosti, a tak je to naše společná aktivita,“ přiznává Vratislav Kříž radost ze svých dětí, která ale není zrovna lacinou záležitostí. Rodina se snaží proto vytvořit všechno svépomocí, o to je větší radost z výsledku.

Klučičí posedlost

Honza má nyní v práci Zetor Super 25 bez startéru z roku 1947, který se ještě startoval pomocí kliky. Začíná s autoškolou a už se prý zbláznil do starého vozu Škoda Octavia, který by chtěl zprovoznit. Vyhovuje mu řídící páka pod volantem i systém ruční brzdy. Kamarádi se mu prý smějí, že zamrzl v šedesátých letech, které sám nepamatuje. Ale to ho od jeho záměru neodradí.

Traktorový virus s nejtěžšími příznaky, tak s ním nyní bojuje celá generace Křížů z Radimi na Jičínsku, která se v době covidu vrhla na renovaci starých traktorů. ¶Foto: Jaromír ŠimekZdroj: Deník/Iva KovářováDevatenáctiletý Vráťa se vrtá v Zetoru Super 35 z roku 1956 a benjamínek, sedmák Vláďa si opravuje nástavbu k Zetoru K 25 z roku 1948.

Honzík studuje na pražské konzervatoři hru na pozoun a v rámci distanční výuky prý hraje panu profesorovi do mobilu. Vráťa letos maturuje a moc mu chybí spolužáci ze školy v Poděbradech, kde mají bezvadnou partu a skvělého mistra.

Veterány budou Křížovi v rámci možností využívat pro práci na poli, na spanilé jízdy i přepravu návštěvníků po vinici, kterou se tu chystá založit zemědělec Petr Mráz.