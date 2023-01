Zasněžené auto, klouzačka na chodníku a namrzlá silnice mohou v zimě hned z rána pekelně znepříjemnit den. Ale kdo se při pondělku vypravil do práce pěšky, mohl si užívat křupání čerstvého prašanu pod nohama a parádní výhled.

Pondělní lednové ráno v Jičíně. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Přes víkend na Jičínsku napadla nová sněhová pokrývka a města se zahalila do třpytivé bílé peřiny. Koukněte, jak jsme zasněžený Jičín zachytili cestou do práce my, a podělte se, kolik sněhu napadlo u vás.