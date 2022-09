FOTO: Chyťte se za ruce a ničeho se nebojte! V Jičíně přivítali letošní prvňáčky

"Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě," píše americký spisovatel Robert Fulghum ve své knížce Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. V podobném duchu přivítali letošní prvňáky také v jičínské ZŠ Husova. Ve čtvrtek 1. září se sešli všichni žáci na školním dvoře, aby novopečené školáčky mezi sebou přivítali. Na Jičínsku letos do lavic usedlo celkem 930 prvňáčků.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prvňáčci se špalírem vydali vstříc povinné školní docházce. | Foto: Deník/Kateřina Chládková