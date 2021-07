Zatímco zprvu všechny zajímalo, kde mají nejlepší burgery a jestlipak červená a černá houska v jednom ze stánků chutná skutečně jako světlá, postupně se rozkřiklo, že nedaleko pódia prodávají smažené červy, žabí stehýnky a klokaní steaky. Nejdelší fronty se tedy nakonec stály tam. "Červi mi osobně moc nechutnali, ale stehýnka s omáčkou byla výborná," pochvalovala si jedna ze zákaznic, zatímco čekala na třetí chod - klokaní maso na špízu s rozmarýnem.

Velkou nevýhodou food festivalů jsou všudypřítomné fronty. U jediných dvou stánků s nápoji stáli lidé na slunci desítky minut. Čekání se jim snažili pořadatelé zpříjemnit programem, který s hosty uváděl moderátor Ondřej Kozák. Diváci si nejvíce užily četné soutěže v jídle. Odvážlivci se utkali v pojídání pálivých omáček, hořických trubiček i pití piva. Na food festival do Hořic dorazil také Maxijedlík Jaroslav Němec, který divákům představil nejsmrdutější pokrm světa - Surströmming. Tyto zkvašené nakládané sledě jsou oblíbenou pochoutkou Švédů, i sami Skandinávci ale pro jistotu zakázali konzumaci této delikatesy v uzavřených prostorách. Maxijedlík přijel do Hořic pokořit rekord. Rozhodl se sníst celou plechovku Surströmmingu včetně láku za méně než dvě minuty. "Dosud se to nejspíš nikomu nepovedlo. On totiž v tomhle málokdo soutěží. Já sám jsem to jednou zvládl za 1:20, ale to byla menší porce, takže se to nepočítá," uvedl Němec. Poslední kapku láku do sebe nakonec nalil v čase 1:57, pokořil tedy pravděpodobně světový rekord v pojídání této netradiční "pochoutky".