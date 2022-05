Už při příchodu do areálu návštěvníky vítal pohled na spoustu letadel a parašutistů na obloze. Z nového hangáru se ozývala hudba. Tuto zajímavou kombinaci vysvětlila jedna z pořadatelek Daniela Beranová. „Tato myšlenka vznikla asi před dvěma lety, kdy zde vznikl hangár. Přišla jsem za majitelem s tím, že by byla velká škoda, kdyby tento prostor sloužil pouze pro parkování letadel. A vzhledem k tomu, že pan majitel má rád společenské akce, souhlasil s tím, že se tu budou moci konat kulturní, společenské i sportovní události,“ uvedla Beranová.

Během odpoledne diváci slyšeli malou ukázku skupiny Golf, na hlavní koncert došlo ve večerních hodinách. Kapela si na oslavu připravila světelnou laser show, a nakonec i ohňostroj. „Přijeli také bývalí členové kapely, takže s námi vystoupí jako hosté,“ dodal před hlavním koncertem kapelník Libor Bukovinský.

Kromě kapely Golf zde vystoupili i další interpreti, převážně místní. Zahrála si kapela Agregát, Sranda nebo Smradlavý hračky. „V dnešní době je to s rozpočtem trochu složitější a proto jsme pro první ročník oslovili známé kapely z Jičína a okolí, které přijely zahrát jen za občerstvení, bez velkého honoráře. Proto tu letos není žádná hvězda z daleka,“ dodává kapelník.

Jednodenní festival Rockový hangár spojil hudbu, street food, techniku a adrenalin. Bzučení letadel nad Jičínem lákalo návštěvníky na dálku a podle pořadatelů má kulturní akce na jičínském letišti našplápnuto k vytvoření každoroční tradice.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková, Ondřej Kubíček, Jaromír Šimek

Návštěvníci si mohli zaplatit také let vyhlídkovým letadlem nebo vrtulníkem. Vyhlídkové lety měly velký úspěch, lístky byly už krátce po zahájení beznadějně vyprodané. K vidění byly také historické modely letadel, auta nebo obrovské motorky Harley-Davidson. Na Rockový hangár se přijel podívat také známí závodníci Tomáš Enge a Václav Fejfar.

Vyhlídkový let okusil na vlastní kůži návštěvník Michal Kabát. „Letěli jsme na Sobotku, Kost, Humprecht, Trosky a nad Jičínem, trvalo to asi patnáct minut. Bylo to moc pěkný. Už jsem letěl někdy před osmi lety, ale to nebylo tak dobré,“ říká pan Kabát. Pro návštěvníky bylo připraveno spousta stánků s občerstvením. Součástí programu bylo i slavnostní naražení Parkového ležáku, který Lomnický pivovar vaří přímo pro jičínský Zámecký park.

Na Rockovém hangáru si své našly jak děti, které fascinovaně sledovaly letadla, vrtulníky i auta, tak dospělí, kteří si přišli poslechnout hudbu a prožít skvělé odpoledne. V občerstvovací zóně mohli všichni ochutnat street-food lokálních podniků a pivo regionálních pivovarů.

Na akci podle pořadatelů odhadem dorazilo okolo 3 tisíc lidí. Nabízí se tedy otázka, zda by z toho mohla být tradice. „Jak to tu sleduji, tak doufám, že to nebude první a poslední ročník. Budeme se snažit tuto tradici jednou za rok opakovat,“ zadoufal Bukovinský. Stejného názoru je i Daniela Beranová a zbytek pořadatelů i návštěvníků.

EMA FOLPRECHTOVÁ