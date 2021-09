V porotě i letos zasedají významné osobnosti regionu, jako například Dan Polman, Jakub Muller nebo Jana Soběslavová. Závěrečná vernisáž a komentované hodnocení se uskuteční 16. října v novopackém kině. Soutěží se ve dvou kategoriích 0-14 a 15-19 let. Pravidla soutěže a přihlášku mohou zájemci najít na webu agentury Open Art, která soutěž pořádá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.