„Překvapivě se mi docela líbí. Vnější roh mohl být zaoblený jako u budovy naproti, ale to je maličkost. Jen doufám, že bílé cihličky jsou dobře přilepené a nebudou odpadávat,“ dumá jeden z Bělohraďáků přihlížející slavnostnímu přestřižení pásky nové budovy městského úřadu v neděli 28. srpna. Zpočátku prý patřil k četným odpůrcům novostavby, nyní, když už je hotová, ho ale neuráží.

Ačkoliv podle reakcí návštěvníků si nakonec běloskvoucí vlnitá fasáda v čele náměstí získala jejich přízeň, ještě před slavnostním otevřením se mezi místními začaly šířit stížnosti i posměšky. Většina z nich míří ke krychlové fontáně před novou radnicí. Místo aby fontána z tmavého kamene stříkala vodu vzhůru, v intervalech ji oblým proudem „čůrá“ do odtokového kanálu vedle. Kvůli tomu už místní stihli vytvořit řadu přezdívek, z těch publikovatelných je to například fontána U Prostatika. Kromě estetické kontroverze ale kašna vyvolává i připomínky praktické.

Na slavnost se přišly podívat stovky lidí, kteří byli zvědaví nejen na úvodní řečnění a připravený kulturní program, ale především na interiér úřadu, kam budou chodit vyřizovat veškeré byrokratické záležitosti. Podle starosty města Pavla Šubra budovu navzdory prvotním výhradám většina Bělohradských nakonec přijala vstřícně.

Budova ještě není zkolaudovaná, úředníci se do ní přestěhují až na konci září. Oslavovalo se ale už poslední víkend prázdnin.Zdroj: Petr Laušman

O tom, že stávající prostory neodpovídají potřebám městského úřadu, se mluví už čtyřicet let. „Jsem spokojený s tím, jak se stavba povedla, a mám radost, že se po tolika letech dohadování, průtahů a příprav podařilo budovu postavit,“ komentuje slavnostní odhalení starosta.

Stavba zatím není zkolaudovaná, podle Šubra chybí poslední vyjádření o požární bezpečnosti od hasičů. Zbývá také doladit několik detailů. „Ještě by měly dorazit dva další stoly a několik křesílek, která budou v hale před kancelářemi, a nový nábytek dostane také kancelář starosty," dodává s tím, že se zakázka zasekla na straně dodavatele.

Nejlepší výhled pro starostu

Do nového křesla ale Šubr jako starosta nejspíš už nezasedne. O místo v kanceláři s nejlepším výhledem v Bělohradě se v letošních komunálních volbách bude ucházet pět hnutí, na kandidátce STAN je současný starosta až na třetím místě.

Většina z nich míří ke krychlové fontáně před novou radnicí. Přímo pro zrevitalizované náměstí ji vytvořila sochařka Monika Immrová. Místo aby fontána z tmavého kamene stříkala vodu vzhůru, v intervalech ji oblým proudem „čůrá“ do odtokového kanálu vedle. Kvůli tomu už místní stihli vytvořit řadu přezdívek, z těch publikovatelných je to například fontána U Prostatika.

Kromě estetické kontroverze ale kašna vyvolává i připomínky praktické. Odtok není dořešený, voda stříká všude okolo a fontána je tak velmi ztrátová. „Ještě na tom musíme zapracovat, vyřešit odtok lépe, aby nedocházelo k plýtvání vodou,“ uvádí starosta.

Kritici vytýkají zadlužení i úbytek parkování

Během slavnostního představení radnice se poblíž úřadu v oknech objevily vyvěšené kritické letáky upozorňující na vysokou cenu stavby a zadlužení města. Kritici připomínají především jiné návrhy, které mělo vedení města před schválením novostavby na stole.

„Možností bylo hodně, některé navrhovaly využít některou z historických budov ve městě nebo opravit původní dům v čele náměstí. Jsem rád, že se k záležitosti vyjádřilo i několik renomovaných architektů a odborníků, kteří ocenili novou budovu a potvrdili, že rekonstrukce staré budovy by se prodražila a neodpovídala by našim potřebám,“ doplňuje Šubr.

Záměr vystavět novou radnici vedení města po letech oprášilo v roce 2016, kdy za prodej několika historických budov získalo do rozpočtu desítky milionů korun. Stavba nového úřadu vyšla na 80 milionů a revitalizace části náměstí na dalších 20 milionů. Polovinu město zaplatilo ze svého, 50 milionů si muselo půjčit.

Přímo na náměstí ubylo několik parkovacích míst, další ale vznikla za radnicí. Parkoviště by mělo vyrůst také vedle knihovny, kde město přislíbilo vybudovat parkování pro kulturní sál, který by měl v budoucnu vzniknout v opravené sýpce v rohu parku. Kdy to bude, ale zatím není jasné.