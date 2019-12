Letos následovaly příklad jičínských házenkářů, basketbalistek či hráčů amerického fotbalu a výtěžek z utkání proti týmu FBC Ostrava věnovaly malé Michalce. Příspěvky fanoušků i samotných hráček a hráčů mužského týmu nakonec vynesly krásných 21 tisíc korun, šek si Michalka s maminkou ihned po skončení zápasu převzaly na hrací ploše.

A jak se vůbec malé bojovnici nyní daří? Společně s maminkou už si pomalu balí věci na lednový pobyt v Jánských Lázních. Ten by jí měl pomoci hlavně s posílením svalů a zlepšením koordinace. Čeká jí i další rehabilitace v pražské klinice Axon a následná kontrola u lékařů ve Vídni. Zda bude nožička potřebovat další operaci v tuto chvíli nedokáže nikdo říct. Usměvavá holčička sice zatím nechodí, ale na čtyřech už leze jedna báseň. Za pomoci speciálních dlah se navíc může postavit. „Do stavění se jí zatím moc nechce. Trochu neví, co má s nožičkami dělat. Ale s drobnou pomocí už chvíli stát vydrží,“ popisuje viditelné pokroky maminka. Do lázní s nimi určitě pojede i plyšová myška Minnie, která Michalku potěšila pod stromečkem.

Předem stanovená částka potřebná k operaci a následným rehabilitacím činí 2,1 milionu korun. K jejímu dosažení zbývá ještě 400 tisíc. Podpořit Michalku na její cestě za prvními krůčky můžete i vy prostřednictvím sbírky, kterou zaštiťuje sdružení Život dětem. Příspěvky můžete posílat na transparentní účet 1117771700/5500, do poznámky napište Michalka.