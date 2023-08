Kolaudaci získal takzvaný theatron 30. června letošního roku. Do poslední chvíle se čekalo na schválení od hasičů, kteří prováděli kontroly ještě týden před prázdninami. "Jsou féroví, ale přísní. Vše muselo být preventivně v naprostém pořádku, jinak souhlasné stanovisko nevydají," vysvětlil místostarosta Petr Hamáček, proč se vše na začátku léta řešilo ve spěchu na poslední chvíli.

Náročná rekonstrukce, kterou prováděla v Lodžii pardubická firma Ritus, začala už v roce 2019 a první termín dokončení byl stanoven na podzim 2021. Práce ve vlhkém prostředí barokní stavby se ale zkomplikovaly a firma termín nedodržela. Nepodařilo se splnit ale ani náhradní termín, který po dohodě s městem stanovili na první polovinu roku 2022. Oficiální vysvětlení mluví o vícepracech a problémům s vysycháním. Deník se obrátil také na zhotovitele, jehož doménou jsou právě rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Na otázky ale firma nereagovala.

S vedením města se nicméně podařilé najít shodu a po jednání s právníky se firma s městem domluvila na výši pokuty, kterou kvůli zdržení zaplatí. "Nerozporovali prodlení, ale měli výhrady vůči tomu, že by měli pokutu platit dvakrát kvůli dvěma nedodrženým termínům. Na jednání s právníky došlo k několika právním výkladům smlouvy a nakonec jsme dospěli ke shodě. Firma nám zaplatí 750 tisíc pokutu za nedodržení termínu, 50 tisíc za to, že v jednu chvíli neměli uzavřenou bankovní záruku a 19 tisíc za to druhé prodlení," shrnul jednání Hamáček.

Výsledná pokuta 819 tisíc korun se při fakturaci odečte z ceny rekonstrukce bez DPH, po započtení daně tedy město ušetří téměř milion korun z více než 30 milionů, které stavba stála.