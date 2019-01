Nová Paka – Na zrušení finančního úřadu ve městě upozornil na posledním veřejném zasedání zastupitelů jeden z přítomných občanů.

Starosta města Rudolf Cogan uvedl, že o nové organizaci finanční správy je informován. „Uvidíme, jak to půjde, chtěli bychom samozřejmě finanční úřad v Nové Pace zachovat. Budu o tom jednat," slíbil. Včera nám sdělil, že situaci na finančních úřadech sleduje na centrální úrovni a že jednal na ministerstvu. Víc jsme se nedozvěděli.

Být či nebýt?

Na územním pracovišti finančního úřadu v Nové Pace jsme zjistili, že část úředníků už funguje v Jičíně a zbytek zaměstnanců by se měl do bývalého okresního města přesunout do 1. ledna 2014. S tímto datem packý úřad tedy zřejmě zanikne.

Do konce roku sem ale mohou občané docházet, pokladna i podatelna fungují. Na jičínském finančním úřadě nám sdělili, že existuje několik variant řešení a odkázali nás na tiskovou mluvčí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Martinu Řehákovou. Ta nám bližší informace slíbila v pondělí.