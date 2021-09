Právě tam se totiž točila velká část filmových exteriérů. Podle lokačního manažera Ondřeje Havlíka byl štáb ze Železnice nadšený.

Více o filmu najdete zde

"Výborná domluva se starostkou a skvělá pomoc od železnických hasičů i místních. Jičínská kapela The Others pro film dokonce složila písničku," pochválil. Oficiálně jde film do kina 14. října, nedočkavci jej ale mohou zhlédnout už o čtyři dny dříve na předpremiéře v jičínském Biografu.

O filmu jsme také psali ZDE.

Podívejte se na trailer k filmu:

Zdroj: Youtube