Filípek a Nelinka slavili první narozeniny společně

Jičín - Na jednom pokoji v jičínské porodnici se vloni v lednu sešly sestry Jana a Libuše Damaškovy. Aniž by to plánovaly, ve stejný den 8. ledna 2017 se jim narodila jejich štěstíčka.

Filípek a Nelinka slavili první narozeniny společněFoto: Archiv

Osmadvacetileté Janě druhorozená Nelinka (3,30 kg a 48 cm) a o deset let straší Libušce prvorozený Filípek (3 kg a 47 cm).

Všichni byli v šoku, neboť termín porodu měly rodičky odlišný. Prvorodička Libuše očekávala příchod syna 16. nebo 25. ledna, sestra Jana měla podle lékařů rodit 19. nebo 24. ledna. Obě tvrdí, že nic takového společně nikdy neplánovaly.

PŘEKVAPENÍ

„O tom, že jsem těhotná, jsem řekla ségře při svých červnových narozeninách,“ líčí události osmatřicetiletá Libuška z Turnova.

„Nojo, ale to jsem už i já věděla, že jsem podruhé těhotná a Libušce jsem to volala druhý den 3. června, kdy mám narozeniny já,“ směje se o deset let mladší Janička, která v té době měla doma ve Štěpánovicích dvouapůlletou Natálku.

„Je fakt, že jsme si dělaly srandu, že pojedeme do porodnice jedním autem, že budeme na jednom pokoji, ale že to vážně dopadne, to jsme ani ve snu nečekaly,“ shodují se obě.

Před propuštěním z porodnice jsme se domluvily, že po roce si dáme vědět, jak děti rostou, zda se sestřenice s bratrancem často navštěvují a zda spolu oslaví první narozeniny. A tak mě potěšil email, který mi přistál tento týden v počítači.

„Ozýváme se společně se sestrou. Už je to rok, co se nám narodili 8. ledna 2017 Filípek a Nelinka. Domlouvaly jsme se v porodnici, že se ozveme,“ napsaly maminky.

SPOLEČNÁ OSLAVA

První rok dětí oslavily rodiny společně a poslaly nám snímky svých malých lásek. Filípek Nejedlý už má krásných 76 cm, váží 9 680 g a v pusince má 11 zoubků.

Nelinka měří o centimetr méně, váží 9 700 g a vyrostlo ji 6 zoubků.

„První měsíce byly náročné, trápily nás prdíky a já ji v noci uspávala do půl druhé, ale jinak je Nelinka zlatá. Teď už spí celou noc až ráno do osmi. Se sestrou se pravidelně navštěvujeme, když je potřeba, konzultujeme spolu problémy, ale za ten rok žádné velké nebyly,“ usmívá se Jana. „Rok utekl jako voda a byl opravdu náročný,“ přiznává máma dvou holčiček.

„Filípek je opatrník, ještě nechodí, Nelinka je na chůzi rychlejší,“ vypráví s láskou Libuška a pokračuje. „Užíváme si to, první narozeniny jsme slavili všichni společně, jsme všichni šťastní, Filípek je pořád veselý,“ chválí svého malého miláčka Libuška.

Sestřenice s bratrancem si prý zatím moc nehrají, spíš se poznávají a oťukávají. Tak uvidíme za rok, co se nám z miminek vyklube a jak nám vyrostou.